1 órája
Remek programokkal búcsúzik a nyár a Kisalföldön
Ezek a programok várnak a hétvégén Győr-Moson-Sopron szerte.
Győr
Nyárzáró koncert – Ákos Metropolis Turné 2025
08. 30., szombat, 20.30
Dunakapu tér
Búcsúztassuk együtt a nyarat egy igazán nagyszabású, 120 perces ingyenes koncerttel, amelyet a hazai zenei élet egyik legmeghatározóbb alakja, Ákos ad a Metropolis Turné 2025 részeként. A Kossuth-díjas dalszerző-énekes nemcsak a 2024-ben megjelent, pályafutása első dupla stúdióalbumának, a Metropolisnak a dalait hozza el, hanem olyan örök kedvenceket is, amelyek generációkat kötnek össze.
A program ingyenes.
Harmónia Jazzudvar
08. 29., péntek, 17.00
Harmónia AMI (Csaba u. 3.)
A Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola hatodik alkalommal rendezi meg a Harmónia Jazz Udvar rendezvényt. A programban fellépő művészek mind kiváló hazai képviselői a jazz-zenének.
17.00 Pagonyi Trió, Pusztai Antal
19.30 Kovács Zoltán Trió
21.00 Cafuné
Jegyár elővételben: 4500 Ft, a helyszínen 5000 Ft, kedvezményes jegyár 3500 Ft. Információ: [email protected], +36-20/244-6604.
Győri Bornapok
08. 28–31., csütörtök-vasárnap
Radó-sziget
Finom borok és számos kulturális program várja a közönséget.
Programok:
08. 28., csütörtök
17.30 Borlovagrendek felvonulása. Útvonal: városháza–Baross út–Kazinczy utca–Bécsi kapu tér–Rába kettős híd–Radó-sziget. 18.00 A Győri Bornapok megnyitója és A fesztivál bora verseny díjátadója. 18.15 Vivat Bacchus 19.30 Damu Renáta & Kónyai Tibor 21.30 Falusi Mariann Kleizmer
18.00–23.00 Infragandhi
08. 29., péntek
16.00 Szabó Bence 17.00 Bor és leányka – Szarka Gyula és zenekara. 19.00 Koszika & Sárik Péter Trió 21.00 Pély Barna 50 – nagykoncert.
16.00–23.00 DJ Pozsi és DJ Medgya
08. 30., szombat
15.00 Bright Beast Duo 16.30 Az Európai Borlovagrend felvonulása. Útvonal: Rába Hotel–Baross út–Kazinczy utca–Széchenyi tér. Közreműködik a Rába Fúvószenekar és a Naszályi Mazsorettek. 17.00 Borlovagavatási ceremónia. Loyolai Szent Ignác bencés templom (Széchenyi tér) 17.00 Tom White and the Mad Cirkus 19.00 Dániel Balázs Trió & Pleszkán Écska
20.30 Nyárzáró koncert. Ákos – Metropolis turné. Dunakapu tér
14.00–21.00 Silent Bob
Kísérő program: 08. 27., szerda, 19.00
A Győri Filharmonikus Zenekar koncertje. Operagála – Zenélőudvar. Közreműködik: Alisa – szoprán, Yury Makhrov – tenor. Vezényel: Maestro Arkady Beryn. Evangélikus Öregtemplom udvara (Győr, Petőfi tér 2.), esőhelyszín: Richter Terem (Győr, Aradi vértanúk útja 16.). A koncertre jegyváltás szükséges, ára: 3000 Ft/fő. Jegyek kaphatók: www.jegy.hu.
A rendezvény hivatalos nyitvatartása: augusztus 28., csütörtök, 17.00–24.00; augusztus 29., péntek, 16.00–2.00; augusztus 30., szombat, 14.00–2.00.
Állatkertek Éjszakája a győri állatkertben
08. 29., péntek, 16.00–22.00
Xantus János Állatkert
16.00–20.40 Kreatív csarnok – a sarokban elkészíthetitek egyedi színes papírforgóitokat. 17.00 Megnyitó – köszönet az elmúlt kalandos szezonért. 17.30–21.00 Kulisszák mögött: elefántház-látogatás; kinyílik a gazdasági udvar kapuja; megnézhetitek, hol zajlik az állatkerti lakók etetésének előkészítése, hol járnak be a gondozók a tigris- és medveházakba. Állatorvosunk vár benneteket állatkerti rendelőjében és vadiúj mentőközpontunkat is bejárhatjátok! 18.00 Zoo Show 18.00–20.00 Kapibara-simogató, -etetés. 19.00 Tigrisek vacsorája. 20.00 Oroszlánok vacsorája. 20.30–21.00 Éjszakai kalandozoo túra. 21.15–21.45 Éjszakai kalandozoo túra.
A programok különjegy nélkül, az állatkert jelenleg érvényes jegyáraival látogathatóak.
Nyárbúcsúztató Hoppáréval
08. 29., péntek, 18.00
Töltésszer 13.
Búcsúzzunk együtt a nyártól! A zenéről a Hoppáré gondoskodik, az ételekről-italokról a Pedró Pékség. Asztalfoglalás lehetséges a 06-20/257-8001-es telefonszámon, illetve az üzletben. Az esemény ingyenes!
Hajós szigettúra a Kék Tündér vagy az Angyal hajóval
08. 29., péntek, 15.00
Engedjetek a csábításnak és ismerjétek meg Győr szigeteit idegenvezetőnk érdekes történetein keresztül!
Részvételi díj: 7000 Ft/fő, 3–10 éves korig: 3500 Ft/fő. Jegyvásárlás: https://www.gyeregyorbe.hu/varosnezo-setaink/aktualis-programunk/hajos-sziget-tura-a-folyok-varosaban-a-kek-tunder-vagy-angyal-hajoval, [email protected], vagy: +36-30/294-9174.
Győr a folyók városa – hajós városnézés
08. 29., péntek, 17.30
Szeressétek meg velünk ti is Győrt a Győri Bornapok és a nyárzáró hétvégéjén is, szeretettel várunk exkluzív hajóink, a Kék Tündér vagy az Angyal fedélzetén!
Jegyár: 5500 Ft/fő, 3–10 éves korig: 3500 Ft/fő. Jegyvásárlás: https://www.gyeregyorbe.hu/varosnezo-setaink/aktualis-programunk/gyor-a-folyok-varosa-hajos-varosnezes-a-kek-tunder-fedelzeten, vagy: +36-30/294-9174.
Naplementetúra, hajós városnézés
08. 29., péntek, 19.00
08. 30., szombat, 19.00
08. 31., vasárnap 18.30
Kapcsolódjatok ki a folyók városában a napnyugta csodás látványával a stílusos Kék Tündér vagy az Angyal hajó fedélzetén egy különleges hajós városnézéssel.
A program részvételi díja: 6500 Ft/fő, 3–10 éves korig: 3500 Ft/fő.
Előzetes jegyvásárlás szükséges! Jegyvásárlás: https://www.gyeregyorbe.hu/varosnezo-setaink/aktualis-programunk/naplemente-tura-gyorben-a-kek-tunder-vagy-az-angyal-fedelzeten, vagy: +36-30/294-9174.
Tekerj a zöldbe!
08. 31., vasárnap, 9.30
Kerékpártúra Mosonszentmiklósra, a Ló-Erő Alapítványhoz.
Találkozó 9.30 órakor a Jedlik híd egyetem felőli oldalán, az Erzsébet híd (Vásárhelyi Pál híd) emlékműnél. Rövid eligazítás után legkésőbb indulás 9.45 órakor.
Táv: 45 km.
A részvétel ingyenes. Ha tetszik a program, akkor 1000 Ft adományt elfogadnak a szervezők, amivel támogathatja a Bringa Mánia Győr programjainak szervezését, környezetvédelmi programjainak megvalósítását. Az adományt induláskor a helyszínen átadhatja.
A részvétel regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a [email protected] e-mail-címen kell a telefonszám, név és életkor megadásával. Kérik, ha valaki nem Győrből jön, írják meg azt is.
Győrújbarát
BarátFeszt
08. 30., szombat, 15.00
Csordahajtó rendezvénytér
15.00 Megnyitó
15.05 Baráti Dalkör
15.15 Csobolyó
15.30 Bede Róbert látványfőzése.
16.30 A főzőverseny eredményhirdetése.
17.00 Dynamic Dance
18.00 Brandnyúl
19.00 Betty Love
20.00 Moriones
21.00 Unique
22.00 Danceland DJ team.
Házigazda: Polgár Peti.
Csorna
Orgonaest
08. 29., péntek, 19.00
Premontrei apátság
Filep Xavér orgonista ad koncertet.
A belépés ingyenes. Önkéntes adományaikkal az előadót támogathatják.
Sopron
Kertmozi a sopronbánfalvi kolostorban
08. 30., szombat, 18.00
Sopronbánfalvi Kolostor Hotel és Étterem udvara
Idén először költözik a kertmozi a sopronbánfalvi kolostor különleges hangulatú kertjébe. Egyetlen este, egy ikonikus film, csillagfényes égbolt, történelmi falak.
A Star Wars – Egy új remény (1977) című filmet vetítik.
Kapunyitás: 18 órától.
18.30 Tárlatvezetés I. – kombinált jeggyel. 20.00 Filmvetítés tervezett kezdete(A vetítés sötétedés után, naplementét követően kezdődik.). Részvételi díj: 3000 Ft/fő. Kombinált részvételi jegy: 4500 Ft/fő – a jegy tartalmazza a kertmozi vetítésén való részvételt, valamint a kolostorba való belépést és tárlatvezetést. Jegyvásárlás a fertődi Esterházy-kastély és a nagycenki Széchenyi-kastély jegypénztárában vagy a Jegymester online felületén.
Sopron megmentői
08. 29., péntek, 17.00
Soproni TIT előadóterme (Várkerület 98. I. em.), Szent Mihály temető
Sopron megmentői - A nyugat-magyarországi felkelés nyomában című előadást hallhatják az érdeklődők. Előadó Kertész Ferenc, a Maderspach Kommandó vezetője. A 124 évvel ezelőtti nyugat-magyarországi felkelésről emlékeznek meg.
Közreműködik Szabó Zsolt (vers).
Az előadás után a Szent Mihály temetőben tisztelegnek a felkelés két áldozata, Machatsek Gyula és Szechányi Elemér síremlékei előtt.
Mosonmagyaróvár
Terménykiállítás
09. 02–03–04.
Flesch-központ
A Mosonmagyaróvári Kertbarátok Körének és Mosonmagyaróvár város önkormányzatának termény- és virágkiállítása. A megnyitón sor kerül a „Magyarország legszebb konyhakertjei” verseny városi díjának átadására. A rendezvény fővédnöke: dr. Nagy István agrárminiszter.
Megnyitó: szeptember 2., kedd, 17 óra.
Tombolasorsolás: szeptember 4., csütörtök, 17 óra.
A kiállítás szeptember 4-ig látogatható.
Gönyű
2025 Jubileumi Duna Nap
08. 30., szombat
Pajta, kikötő, templom, nagyszínpad és a Duna-part különböző pontjai.
Ünnepeljük együtt a Dunát, a hajózás múltját és jelenét együtt!
A Gönyűi Honismereti Egylet idén 20 éves, ezt a jubileumot egy különleges, egész napos rendezvénnyel tesszük emlékezetessé! A Duna-parton reggeltől estig családbarát programokkal, hajós élményekkel és koncertekkel várunk kicsiket és nagyokat egyaránt.
A rendezvény ideje alatt egész nap találkozhatsz hajógyártó cégekkel, szervizekkel, rendvédelmi szervekkel, Duna menti kikötőhelyek képviselőivel és hajózással foglalkozó szervezetekkel is, így a Duna-part ezen a napon a vízi világ igazi találkozóhelye lesz!
Program
10.00–17.00 A hajós helytörténeti kiállítás látogatása.
11.00–17.00 Nagy hajók bejárása. Jégtörő I., Erebe, Széchenyi és Atlasz hajók, luxusjacht, elektromos hajók megtekintése. Wakeboard- és vízisport-bemutatók, jachttalálkozó a Duna-parton.
11.00–16.00 Gyerekprogramok: ugrálóvár, arcfestés, csillámtetkó, kreatív sarok, rendőrségi és vízügyi bemutatók, mini elektromos autózás, valamint a Sirály hajótársaság által szervezett sétahajózás és hajólátogatás.
15.00 Matrózképzés gyerekeknek. Interaktív játékos hajós iskola, csomózás – a végén Hajós könyv oklevél jár minden kis résztvevőnek.
15.00 A kopjafa koszorúzása. Megemlékezés az elhunyt gönyűi hajósokról.
16.00 Hajós mese gyerekeknek. Mesés történet hajós hangulatban, sok közös játékkal – a Pajta környékén.
16.00 Hajós szentmise dr. Veres András megyéspüspök celebrálásában, a római katolikus templomban.
17.00 A Duna koszorúzása. Tisztelgés az elhunyt hajósok és a vízi áldozatok emléke előtt.
18.00 Helyi művészek előadásai és hajnalig tartó retró buli. Minden programon való részvétel ingyenes!