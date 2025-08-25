augusztus 25., hétfő

Rejtélyes éjszakai kaland vár a fertődi Lés-erdőben!

Címkék#Fertőd#éjszaka#denevér

Ha mindig is kíváncsi voltál, mi történik az erdőben sötétedés után, és szeretnél bepillantani a denevérek titokzatos világába, akkor most itt a remek alkalom

Kisalföld.hu

Augusztus utolsó hétvégéjén különleges élmény várja a természetbarátokat, ugyanis augusztus 30-án, szombaton este fél kilenctől a Fertődi Lés-erdőben rendezi meg a Fertő-Hanság Nemzeti Park a Denevérek Éjszakája elnevezésű programot. A találkozási pont a Bagatelle, ahonnan közösen indulhatnak a résztvevők a rejtelmes esti erdőbe, hogy közelebbről is megismerkedjenek ezekkel a titokzatos, mégis rendkívül hasznos állatokkal. A részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött, amelyet a +36 30 166 09 50 telefonszámon lehet megtenni. Fontos tudni, hogy kedvezőtlen időjárás esetén az esemény elmarad.

Különleges program várja az érdeklődőket a Denevérek éjszakáján.

 

