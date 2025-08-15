augusztus 15., péntek

Piac

1 órája

Ismét böngészhet a győri régiségvásáron

Címkék#Régiségvásár#Tarcsay parkoló#rendezvény

Augusztus 17-én, vasárnap Régiségvásárt rendeznek a Tarcsay utcai piactéren reggel 7 és 14 óra között.

Kisalföld.hu
Ismét böngészhet a győri régiségvásáron

Fotó: Győr-Szol Zrt. facebook

A Győr-Szol Zrt. tájékoztatja az autósokat, hogy a vasárnapi rendezvény ideje alatt szünetel a parkolási lehetőség a Tarcsay parkoló egész területén.  A szolgáltató mindenkit arra kér, hogy gépjárművével augusztus 16-án, szombaton 20 óráig hagyja el a parkolót, melyet a vasárnapi Antik Expo-t követően lehet újra használni.

 

