Ismét böngészhet a győri régiségvásáron

A Győr-Szol Zrt. tájékoztatja az autósokat, hogy a vasárnapi rendezvény ideje alatt szünetel a parkolási lehetőség a Tarcsay parkoló egész területén. A szolgáltató mindenkit arra kér, hogy gépjárművével augusztus 16-án, szombaton 20 óráig hagyja el a parkolót, melyet a vasárnapi Antik Expo-t követően lehet újra használni.