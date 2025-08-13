Régi autók, új utak – és egy különleges közösség Győrben

Karl Maximilian már gyerekként az Audi kötelékében nőtt fel, és tizenöt évesen kezdte szakképzését Ingolstadtban, mechatronikai technikusként. Ma a győri fékrendszer-fejlesztés teamkoordinátora, valamint a longitudinális és oldalirányú dinamikai funkciók projektirányításáért felel. Munkája és szenvedélye egyaránt az Audi márka köré épül: nemcsak a legújabb technológiákért lelkesedik, hanem az Audi klasszikusokért is.

Karl Maximiliam az Audi Hungaria munkatársaival űzi közös szenvedélyét. Fotó: Audi

Egy véletlen találkozás egy Audi Coupé GT Quattro-val alapozta meg nála a vonzalmat a régi autók iránt. Azóta ez a szenvedély közösséggé formálódott: tavaly szeptemberben oldtimer és technológia klubot alapított a fejlesztés területén, ahol kollégáival együtt oszthatja meg ezt az élményt.