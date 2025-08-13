augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

33°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Audi Hungaria

5 órája

Régi autók, új utak – és egy különleges közösség Győrben

Címkék#Győr#szenvedély#márka#Karl Maximilian#autó#Audi#klub#oldtimer

Egy ingolstadti fiatal, Győrben találta meg szívügyét. A régi autók iránti szenvedélye közösséget épít.

Kisalföld.hu
Régi autók, új utak – és egy különleges közösség Győrben

Karl Maximilian már gyerekként az Audi kötelékében nőtt fel, és tizenöt évesen kezdte szakképzését Ingolstadtban, mechatronikai technikusként. Ma a győri fékrendszer-fejlesztés teamkoordinátora, valamint a longitudinális és oldalirányú dinamikai funkciók projektirányításáért felel. Munkája és szenvedélye egyaránt az Audi márka köré épül: nemcsak a legújabb technológiákért lelkesedik, hanem az Audi klasszikusokért is.

Karl Maximiliam az Audi Hungaria munkatársaival űzi közös szenvedélyét. Fotó: Audi

Egy véletlen találkozás egy Audi Coupé GT Quattro-val alapozta meg nála a vonzalmat a régi autók iránt. Azóta ez a szenvedély közösséggé formálódott: tavaly szeptemberben oldtimer és technológia klubot alapított a fejlesztés területén, ahol kollégáival együtt oszthatja meg ezt az élményt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu