augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

28°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Segítségnyújtás

1 órája

Rajzpályázat a Vöröskereszttel

Címkék#Győr#Vöröskereszt#Segítségnyújtás#rajzverseny

A Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Vármegyei Szervezete rajzpályázatot hirdet "Segítségnyújtás" témában öt kategóriában: 3 éven aluli, óvodás, alsó tagozatos, felső tagozatos, középiskolás.

Kisalföld.hu
Rajzpályázat a Vöröskereszttel

Fotó: wichayada suwanachun

Az alkotások szabadon választott technikával készülhetnek, A4 méretben, melyet levélben a 9024 Győr, Nagy Imre utca 28- szám alá várunk, vagy valamely alapszervezetnél leadva, vagy szkennelve, jól fotózva a [email protected] e-mail címre, feltüntetve az elérhetőséget, pályázó nevét, kategóriát, települést. A pályaműveket augusztus 25-ig fogadjuk, kategóriánkként a legjobbakat a Győrben rendezendő, Országos Elsősegélynyújtó Versenyen jutalmazzuk szeptemberben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu