Rajzpályázat a Vöröskereszttel

Az alkotások szabadon választott technikával készülhetnek, A4 méretben, melyet levélben a 9024 Győr, Nagy Imre utca 28- szám alá várunk, vagy valamely alapszervezetnél leadva, vagy szkennelve, jól fotózva a [email protected] e-mail címre, feltüntetve az elérhetőséget, pályázó nevét, kategóriát, települést. A pályaműveket augusztus 25-ig fogadjuk, kategóriánkként a legjobbakat a Győrben rendezendő, Országos Elsősegélynyújtó Versenyen jutalmazzuk szeptemberben.