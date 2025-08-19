1 órája
Bájos kis vízparti ház új gazdát keres Győr mellett, mutatjuk
Bájos zárkerti házikó Győr legnyugatabb környékén. Igazi bomba vétel azoknak, akik csendes és természetközeli otthont szeretnének.
Valószínűleg nem sokáig lesz a piacon az a Győr rabkerti ingatlan, amely hangulatos kiskerttel és saját horgászhellyel keresi új tulajdonosát.
Ritkaság a rabkerti ingatlan
A Rabkert jelenleg Győr egyik kedvelt területe, legyen szó nyaralókról, de az utóbbi években jelentősen nőtt azoknak a száma is, akik életvitelszerűen élnek a város ezen részében. A környék utcáin gyakran látni magánszemélyek felhívásait is, akik szeretnének a Rabkertben ingatlant vásárolni. Számukra most itt a remek lehetőség, ugyanis az Ingatlanbazár oldalán egy jó állapotú eladó házat hirdetnek. Ráadásul olyan telekről van szó, amely közvetlen hozzáférést biztosít a vízpartra.
Egy karnyújtásnyira van minden
A 346 négyzetméteres területből mindössze 35-öt foglal el az épület, így bőven van hely kertészkedni vagy a gyerekeknek játszani. Kis mérete ellenére az ingatlan állandó lakhatásra is alkalmas, így azok számára is jó választás lehet, akik nyugdíjas éveikre keresnek jól karbantartható, nyugodt otthont. Az új tulajdonosnak ugyanakkor a város adta lehetőségekről sem kell lemondania, mivel Győr belvárosa mindössze 3 kilóméterre van. A szomszédos Marcalváros pedig kerékpárral is könnyen elérhető, ahol számos bolt és egyéb szolgáltató is megtalálható.
Az ingatlan hátsó részében takaros kis kert és a sütögetés minden kelléke megtalálható, szépen kialakított tűzrakóhellyel és kerti kemencével, a kertben ráadásul több gyümölcsfa is van.
Az ingatlan jelenlegi irányára 34 millió forint, és az alábbi paraméterekkel rendelkezik:
- Tégla ház
- Klímával felszerelt, fűtését infrapanel biztosítja.
- A ház terv- és engedélyezési dokumentációval rendelkezik.
- A ház bejáratánál télikert. Fürdő és WC van.
- Padlástér beépíthető, így egy halószobával bővíteni lehet az életteret.
- Az ablakokon és a belső ajtókon zsalugáter.
- Van egy fából készült tároló, illetve egy kocsibeálló.
- A szennyvíz tároló a kocsibeálló alatt található. A házban van beépített konyhabútor és villany főzőlap, illetve mosógép.
- A fürdőszobában villanybojler.