Bájos kis vízparti ház új gazdát keres Győr mellett, mutatjuk

Valószínűleg nem sokáig lesz a piacon az a Győr rabkerti ingatlan, amely hangulatos kiskerttel és saját horgászhellyel keresi új tulajdonosát.

Bájos, apró rabkerti ingatlan néhány percre Győrtől.

Forrás: ingatlanbazar.hu

Ritkaság a rabkerti ingatlan

A Rabkert jelenleg Győr egyik kedvelt területe, legyen szó nyaralókról, de az utóbbi években jelentősen nőtt azoknak a száma is, akik életvitelszerűen élnek a város ezen részében. A környék utcáin gyakran látni magánszemélyek felhívásait is, akik szeretnének a Rabkertben ingatlant vásárolni. Számukra most itt a remek lehetőség, ugyanis az Ingatlanbazár oldalán egy jó állapotú eladó házat hirdetnek. Ráadásul olyan telekről van szó, amely közvetlen hozzáférést biztosít a vízpartra.

Horgászmennyország. A kertből egyből a vízpartra lehet jutni, ahol a természet lágy ölén pihenhet az ember.

Egy karnyújtásnyira van minden

A 346 négyzetméteres területből mindössze 35-öt foglal el az épület, így bőven van hely kertészkedni vagy a gyerekeknek játszani. Kis mérete ellenére az ingatlan állandó lakhatásra is alkalmas, így azok számára is jó választás lehet, akik nyugdíjas éveikre keresnek jól karbantartható, nyugodt otthont. Az új tulajdonosnak ugyanakkor a város adta lehetőségekről sem kell lemondania, mivel Győr belvárosa mindössze 3 kilóméterre van. A szomszédos Marcalváros pedig kerékpárral is könnyen elérhető, ahol számos bolt és egyéb szolgáltató is megtalálható.

Pihenésre és sütögetésre is kiváló a jól karbantartott hátsó kert rész.

Az ingatlan hátsó részében takaros kis kert és a sütögetés minden kelléke megtalálható, szépen kialakított tűzrakóhellyel és kerti kemencével, a kertben ráadásul több gyümölcsfa is van.

Az ingatlan jelenlegi irányára 34 millió forint, és az alábbi paraméterekkel rendelkezik: