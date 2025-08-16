Erős Pista a köbön - Csípős pizzaevő versenyt rendeztek Győrben - fotók, videó

Negyed évszázadnyi történet egyetlen helyen, ahol szerelmek szövődtek, vagy értek véget. Ahol barátságok kötődtek és jövők dőltek el. Ez a Rob Roy Pub & More Győrben, amely a 25. születésnapot erős pizzaevő verseny szervezésével ünnepelte meg. Majd az este folyamán a Bright Beats duó adott koncertet és a Re-Bound afro-house live szettje zárta a programot.

A pizzaevő verseny résztvevői csípős kihívással találták szembe magukat. Fotó: Csapó Balázs

Két durván csípős pizza

Már hetek óta lehetett nevezni a megmérettetésre és a fődíj igen csak kecsegtető volt, ugyanis 50 ezer forint értékű pizza utalványt nyerhetett a győztes. A kihívás: 2 darab bivalyerős Margherita(28cm) leggyorsabb befalása volt legfeljebb 10 perc alatt. A szabályzat szerint 2-2 darab csípős szósszal és pepperonival készített Margherita pizza került az asztalokra egyforma szeletekre vágva. Adott jelre, egyszerre kezdték el falni a csípős pizzákat a versenyzők szeletről szeletre.