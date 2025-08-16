augusztus 16., szombat

Izzasztó falatok

2 órája

Erős Pista a köbön - Csípős pizzaevő versenyt rendeztek Győrben - fotók, videó

Egy győri legendás hely ünnepelte szombaton a születésnapját. Erős pizzaevő versenyt is hirdettek a nagy napra.

Kisalföld.hu

Negyed évszázadnyi történet egyetlen helyen, ahol szerelmek szövődtek, vagy értek véget. Ahol barátságok kötődtek és jövők dőltek el. Ez a Rob Roy Pub & More Győrben, amely a 25. születésnapot erős pizzaevő verseny szervezésével ünnepelte meg. Majd az este folyamán a Bright Beats duó adott koncertet és a Re-Bound afro-house live szettje zárta a programot.

pizzaevő verseny
A pizzaevő verseny résztvevői csípős kihívással találták szembe magukat. Fotó: Csapó Balázs

Két durván csípős pizza

Már hetek óta lehetett nevezni a megmérettetésre és a fődíj igen csak kecsegtető volt, ugyanis 50 ezer forint értékű pizza utalványt nyerhetett a győztes. A kihívás: 2 darab bivalyerős Margherita(28cm) leggyorsabb befalása volt legfeljebb 10 perc alatt. A szabályzat szerint 2-2 darab csípős szósszal és pepperonival készített Margherita pizza került az asztalokra egyforma szeletekre vágva. Adott jelre, egyszerre kezdték el falni a csípős pizzákat a versenyzők szeletről szeletre.

Erős pizzaevő versenyt rendeztek Győrben

Fotók: Csapó Balázs

Megizzasztották a pizzaevő verseny résztvevőit 

Csak a teljes egészében megevett szeletek számítottak a végső számlálásnál. Verseny közben kizárólag tiszta vizet fogyaszthattak a rátermett versenyzők. Az asztaltól nem lehetett felállni, mert az a verseny feladását jelentette. Az evésre 10 perc állt rendelkezésre, amennyiben ez alatt nem tudta senki megenni a 2 pizzát, akkor a gyorsaság döntött. Így az nyert, akinek kevesebb egész szelet maradt a tányérján. A verseny végén mindenki kapott egy pohár tejet, hogy megnyugtassa a gyomrát.

Földházi Gyula lett az erős pizzaevő verseny bajnoka, kevesebb mint 10 perc alatt befalta mind kettő pizzát. Volt akin kifogott a csípősség és a mennyiség, de szépen helyt álltak.

Tavaly durva chilievő versenyt rendeztek a városban, a részletekről mi is beszámoltunk.

 

