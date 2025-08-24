1 órája
Ilyen pizza különlegességekkel érkezett Nyúlra az országos hírű séf - fotók, videó
Igazi vékony tésztás olasz pizza egy kis csavarral. Igazi ízkalandra invitálta a vendégeket Nyúlon Balázs Attila séf, aki pizza különlegességeiről ismer. Tradicionális ízek és igazán meglepő kombinációk egyaránt voltak a kínálatában.
A nyúli Ízek Világa étterem Nápolyi Pizza napjának vendége volt Balázs Attila, a pályi Cukorborsó Kertvendéglő exclusive séfje. A pizzamester évről-évre megméretteti magát a Pizza Világbajnokságon, tavaly a Bakonyi sertésborda ihlette meg, ami mellé gombaszósz, tejfölhab és zöld olaj került a feltétbe. A pizza különlegességek születéséről mesélt a séf.
Limitált fúziós pizza
Onnét tudja az ember, hogy igazi olasz pizzával van dolga, hogy alig néhány percet tölt a sütőben, evés közben pedig igazán ki tudja élvezni a feltét ízeit, mert nem fullad bele, vagy telítődik el a vastag tésztával. Balázs Attila országosan ismert séf minden pizzája ilyen. Egyik különlegességét az Aprol Spritz pizzát egy hete Mosonmagyaróváron kóstolhatták az érdeklődők, most szombaton pedig a séf személyesen készítette pizza különlegességeit Nyúlon.
– Nápoly mellett egy kis városban tanultam a pizza készítést, tisztelem a hagyományos olasz pizzákat, de szeretek új dolgokat is kipróbálni. A mai napra ötszáz adag pizzával készültünk, természetesen helyben sütve.
A kínálatban a tradicionálisabb olasz ízek kedvelői és a vállalkozó szelleműek is megtalálták a maguk kedvencét. Kipróbálhatták az aperol ihletésű pizzát és egy különleges limitált kiadású fúziót is, ami az Ízek Világa BBQ oldalasát ötvözte keleties fűszerezéssel, mangó relishel, lime-al, lila hagymával és füstölt sajttal.
Így születnek a pizza különlegességek
– Havonta 4-5 új egyedi pizza kerül fel az étlapunkra, ehhez rengeteg videót nézek, inspirálódom a konyhaművészet egyéb területeiről. Konzerv ananászt például sosem tennék a pizzára, de ha a gyümölcsöt meg bolondítom egyéb ízekkel és technikákkal például csilis mártásban való pácolással, az már egy másik történet.
Az Aperol Spritz italon alapuló Sprizza, melyben olyan különleges ízek keverednek mint az aperolos répakrém, a pármai sonka és a narancshéj egy sorozat része. Balázs Attila már több koktél ihletésű pizzával is megörvendeztette vendégeit, volt olyan aminek pina colada vagy a bloody marie volt az alapja. De hagyományos magyaros ételek, mint például a pacalt pörkölt, szintén megjelennek a feltétekben.
– Örömmel látom, hogy egyre több a vállalkozó szellemű vendég. Szeretném megmutatni, hogy a pizza nem csak egy étel hanem egy festő vászon is, amire a szószokkal, különleges feltétekkel alkotunk, hogy maradandó élményt adjunk a vendégnek.
