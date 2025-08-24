Ilyen pizza különlegességekkel érkezett Nyúlra az országos hírű séf - fotók, videó

A nyúli Ízek Világa étterem Nápolyi Pizza napjának vendége volt Balázs Attila, a pályi Cukorborsó Kertvendéglő exclusive séfje. A pizzamester évről-évre megméretteti magát a Pizza Világbajnokságon, tavaly a Bakonyi sertésborda ihlette meg, ami mellé gombaszósz, tejfölhab és zöld olaj került a feltétbe. A pizza különlegességek születéséről mesélt a séf.

Balázs Attila (középen) két kollégájával. Nyúlra sem érkezett pizza különlegességek nélkül a séf.

Fotó: Molcsányi Máté

Limitált fúziós pizza

Onnét tudja az ember, hogy igazi olasz pizzával van dolga, hogy alig néhány percet tölt a sütőben, evés közben pedig igazán ki tudja élvezni a feltét ízeit, mert nem fullad bele, vagy telítődik el a vastag tésztával. Balázs Attila országosan ismert séf minden pizzája ilyen. Egyik különlegességét az Aprol Spritz pizzát egy hete Mosonmagyaróváron kóstolhatták az érdeklődők, most szombaton pedig a séf személyesen készítette pizza különlegességeit Nyúlon.

– Nápoly mellett egy kis városban tanultam a pizza készítést, tisztelem a hagyományos olasz pizzákat, de szeretek új dolgokat is kipróbálni. A mai napra ötszáz adag pizzával készültünk, természetesen helyben sütve.

A kínálatban a tradicionálisabb olasz ízek kedvelői és a vállalkozó szelleműek is megtalálták a maguk kedvencét. Kipróbálhatták az aperol ihletésű pizzát és egy különleges limitált kiadású fúziót is, ami az Ízek Világa BBQ oldalasát ötvözte keleties fűszerezéssel, mangó relishel, lime-al, lila hagymával és füstölt sajttal.