Látványos programok, a 80-as évek legendás slágerei az idei Pinnyédi Hídpikniken - fotók

A szombati forróság és este a szúnyogok sem riasztották el a Pinnyédi Hídpiknikre kilátogatókat. Már délelőtt elkezdődtek a programok az árnyas fák alatt a vízparton. A hídon a Fit Mamik csoportja tartott Senior Örömtáncot, majd gerincjógával folytatódott a torna. A fűzfák alatt a ringató foglalkozást a Garabonciás Együttes koncertjével folytatták a jó hangulatú rendezvényt.

Rengeteg látogatót vonzott a Pinnyédi Hídpiknik idén is. Fotó: Csapó Balázs

Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna néprajzkutató gondolatait is meghallgathatták az érdeklődők a mindennapi kenyerünkről, majd hagyományosan dr. Lukács Zoltán kanonok, plébános áldotta meg a Pedró Pékség ünnepi vert cipóját. Baranyai István hegedűművész és cigányzenekara majd a Dunaszerdahelyi Táncklub gyermekeinek előadása következett a színpadon. A Rábcán hangutazásban lehetett része mindazoknak, akik csatlakoztak a Larimar DreamFields együttes előadásához.