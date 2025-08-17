1 órája
Látványos programok, a 80-as évek legendás slágerei az idei Pinnyédi Hídpikniken - fotók
Jurtabemutató, kenutúra, kenyérszentelés és Első Emelet koncert. Több százan látogattak ki idén is a hagyományosan augusztus 20. előtti hétvégén rendezett Pinnyédi Hídpiknikre.
A szombati forróság és este a szúnyogok sem riasztották el a Pinnyédi Hídpiknikre kilátogatókat. Már délelőtt elkezdődtek a programok az árnyas fák alatt a vízparton. A hídon a Fit Mamik csoportja tartott Senior Örömtáncot, majd gerincjógával folytatódott a torna. A fűzfák alatt a ringató foglalkozást a Garabonciás Együttes koncertjével folytatták a jó hangulatú rendezvényt.
Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna néprajzkutató gondolatait is meghallgathatták az érdeklődők a mindennapi kenyerünkről, majd hagyományosan dr. Lukács Zoltán kanonok, plébános áldotta meg a Pedró Pékség ünnepi vert cipóját. Baranyai István hegedűművész és cigányzenekara majd a Dunaszerdahelyi Táncklub gyermekeinek előadása következett a színpadon. A Rábcán hangutazásban lehetett része mindazoknak, akik csatlakoztak a Larimar DreamFields együttes előadásához.
Ott voltunk a Pinnyédi Hídpikniken és az Első Emelet koncertjénFotók: Csapó Balázs
Délután László Attila adott koncertet, valamint ellátogatott a Pinnyédi Hídpiknikre Rakonczay Gábor extrémsportoló és többszörös világrekorder, aki nemrég tért haza egy izgalmas óceánjárásról. 75 nap alatt hajózta át a vad vizet, utazásának nem mindennapi élményeiről számolt be.
Felcsendültek a nyolcvanas évek legendás slágerei az Első Emelettől
Az estét egy különleges légtánc bemutató kezdte meg, majd köszöntőt mondott Kósa Roland alpolgármester, Borsi Róbert kulturális tanácsnok és Szeles Szabolcs önkormányzati képviselő. A beszédeket követte a már nagy izgalommal várt Első Emelet koncert, a zenekar több mint 10 éve nem lépett fel Győrben. Felvonultatták az elmúlt évtizedek legnagyobb slágereit, melyet a közönség a frontemberrel közösen dúdolt.
Egész nap lehetett válogatni a vásári kézműves portékákból, valamint a finom borokból, sörökből. Helyben készült jól megpakolt langalló és lángos is, valamint az édesszájúak is találtak fogukra valót. A helytörténeti kiállítás mellett beleleshettek az érdeklődők a jurták világába, valamint kalandozhattak és evezhettek a Rábca folyón. A fák alatt a gyerekek apró elektromos motorokkal szelhették a pályát.