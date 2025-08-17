augusztus 17., vasárnap

Koncertek és vízi programok

25 perce

Sokakat vonzott az idei Pinnyédi Hídpiknik - fotók

Jurtabemutató, kenutúra, kenyérszentelés és Első Emelet koncert. Több százan kilátogattak idén is a hagyományosan augusztus 20 előtti hétvégén megrendezett Pinnyédi Hídpiknikre.

Kisalföld.hu

A szombati forróság és este a szúnyogok sem riasztották el a Pinnyédi Hídpiknikre kilátogatókat. Már délelőtt elkezdődtek a programok az árnyas fák alatt a vízparton. A hídon a Fit Mamik csoportja tartott Senior Örömtáncot, majd gerincjógával folytatódott a torna. A fűzfák alatt a ringató foglalkozást a Garabonciás Együttes koncertjével folytatták a jó hangulatú rendezvényt.

Pinnyédi Hídpiknik
Rengeteg látogatót vonzott a Pinnyédi Hídpiknik idén is. Fotó: Csapó Balázs

Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna néprajzkutató gondolatait is meghallgathatták az érdeklődők a mindennapi kenyerünkről, majd hagyományosan dr. Lukács Zoltán kanonok, plébános áldotta meg a Pedró Pékség ünnepi vert cipóját. Baranyai István hegedűművész és cigányzenekara majd a Dunaszerdahelyi Táncklub gyermekeinek előadása következett a színpadon. A Rábcán hangutazásban lehetett része mindazoknak, akik csatlakoztak a Larimar DreamFields együttes előadásához.

Ott voltunk a Pinnyédi Hídpikniken és az Első Emelet koncertjén

Fotók: Csapó Balázs

Délután László Attila adott koncertet, valamint ellátogatott a Pinnyédi Hídpiknikre Rakonczay Gábor extrémsportoló és többszörös világrekorder, aki nemrég tért haza egy izgalmas óceánjárásról. 75 nap alatt hajózta át a vad vizet, utazásának nem mindennapi élményeiről számolt be.

Fotó: Csapó Balázs

Az estét egy különleges légtánc bemutató kezdte meg, majd köszöntőt mondott Kósa Roland alpolgármester, Borsi Róbert kulturális tanácsnok és Szeles Szabolcs önkormányzati képviselő. A beszédeket követte a már nagy izgalommal várt Első Emelet koncert, a zenekar több mint 10 éve nem lépett fel Győrben. Felvonultatták az elmúlt évtizedek legnagyobb slágereit, melyet a közönség a frontemberrel közösen dúdolt. 

Egész nap lehetett válogatni a vásári kézműves portékákból, valamint a finom borokból, sörökből. Helyben készült jól megpakolt langalló és lángos is, valamint az édesszájúak is találtak fogukra valót.  A helytörténeti kiállítás mellett beleleshettek az érdeklődők a jurták világába, valamint kalandozhattak és evezhettek a Rábca folyón. A fák alatt a gyerekek apró elektromos motorokkal szelhették a pályát.

