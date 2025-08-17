25 perce
Sokakat vonzott az idei Pinnyédi Hídpiknik - fotók
Jurtabemutató, kenutúra, kenyérszentelés és Első Emelet koncert. Több százan kilátogattak idén is a hagyományosan augusztus 20 előtti hétvégén megrendezett Pinnyédi Hídpiknikre.
A szombati forróság és este a szúnyogok sem riasztották el a Pinnyédi Hídpiknikre kilátogatókat. Már délelőtt elkezdődtek a programok az árnyas fák alatt a vízparton. A hídon a Fit Mamik csoportja tartott Senior Örömtáncot, majd gerincjógával folytatódott a torna. A fűzfák alatt a ringató foglalkozást a Garabonciás Együttes koncertjével folytatták a jó hangulatú rendezvényt.
Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna néprajzkutató gondolatait is meghallgathatták az érdeklődők a mindennapi kenyerünkről, majd hagyományosan dr. Lukács Zoltán kanonok, plébános áldotta meg a Pedró Pékség ünnepi vert cipóját. Baranyai István hegedűművész és cigányzenekara majd a Dunaszerdahelyi Táncklub gyermekeinek előadása következett a színpadon. A Rábcán hangutazásban lehetett része mindazoknak, akik csatlakoztak a Larimar DreamFields együttes előadásához.
Ott voltunk a Pinnyédi Hídpikniken és az Első Emelet koncertjénFotók: Csapó Balázs
Délután László Attila adott koncertet, valamint ellátogatott a Pinnyédi Hídpiknikre Rakonczay Gábor extrémsportoló és többszörös világrekorder, aki nemrég tért haza egy izgalmas óceánjárásról. 75 nap alatt hajózta át a vad vizet, utazásának nem mindennapi élményeiről számolt be.
Az estét egy különleges légtánc bemutató kezdte meg, majd köszöntőt mondott Kósa Roland alpolgármester, Borsi Róbert kulturális tanácsnok és Szeles Szabolcs önkormányzati képviselő. A beszédeket követte a már nagy izgalommal várt Első Emelet koncert, a zenekar több mint 10 éve nem lépett fel Győrben. Felvonultatták az elmúlt évtizedek legnagyobb slágereit, melyet a közönség a frontemberrel közösen dúdolt.
Egész nap lehetett válogatni a vásári kézműves portékákból, valamint a finom borokból, sörökből. Helyben készült jól megpakolt langalló és lángos is, valamint az édesszájúak is találtak fogukra valót. A helytörténeti kiállítás mellett beleleshettek az érdeklődők a jurták világába, valamint kalandozhattak és evezhettek a Rábca folyón. A fák alatt a gyerekek apró elektromos motorokkal szelhették a pályát.