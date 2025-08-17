Sokakat vonzott az idei Pinnyédi Hídpiknik - fotók

Délután László Attila adott koncertet, valamint ellátogatott a Pinnyédi Hídpiknikre Rakonczay Gábor extrémsportoló és többszörös világrekorder, aki nemrég tért haza egy izgalmas óceánjárásról. 75 nap alatt hajózta át a vad vizet, utazásának nem mindennapi élményeiről számolt be.

Fotó: Csapó Balázs

Az estét egy különleges légtánc bemutató kezdte meg, majd köszöntőt mondott Kósa Roland alpolgármester, Borsi Róbert kulturális tanácsnok és Szeles Szabolcs önkormányzati képviselő. A beszédeket követte a már nagy izgalommal várt Első Emelet koncert, a zenekar több mint 10 éve nem lépett fel Győrben. Felvonultatták az elmúlt évtizedek legnagyobb slágereit, melyet a közönség a frontemberrel közösen dúdolt.

Egész nap lehetett válogatni a vásári kézműves portékákból, valamint a finom borokból, sörökből. Helyben készült jól megpakolt langalló és lángos is, valamint az édesszájúak is találtak fogukra valót. A helytörténeti kiállítás mellett beleleshettek az érdeklődők a jurták világába, valamint kalandozhattak és evezhettek a Rábca folyón. A fák alatt a gyerekek apró elektromos motorokkal szelhették a pályát.