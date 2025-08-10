Szórakozás
1 órája
Nem unatkoztak a falunapon Pázmándfalun - képgaléria
Falunapot tartottak a hétvégén Pázmándfalun.
Sokat dolgoztak az előkészítésén, de nem hiába. Programok sokasága várta a falu apraja-nagyját. Lövészverseny, főzőverseny, kutyabemutató, a gyerekeknek ugrálóvár, csillámtetkó, bohócműsor, de felléptek a helyi művészeti csoportok és a koncertek sem maradhattak el. A napot diszkó zárta.
Nézze meg képgalériánkat:
Nem unatkoztak a falunapon PázmándfalunFotók: Krizsán Csaba/Pázmándfalu önkormányzat
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre