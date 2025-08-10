augusztus 11., hétfő

Szórakozás

23 órája

Nem unatkoztak a falunapon Pázmándfalun - képgaléria

Címkék#bohócműsor#lövészverseny#falunap

Falunapot tartottak a hétvégén Pázmándfalun.

Kisalföld.hu

Sokat dolgoztak az előkészítésén, de nem hiába. Programok sokasága várta a falu apraja-nagyját. Lövészverseny, főzőverseny, kutyabemutató,  a gyerekeknek ugrálóvár, csillámtetkó, bohócműsor, de felléptek a helyi művészeti csoportok és a koncertek sem maradhattak el. A napot diszkó zárta.

A pázmándi falunapon a főzőversenyen négy csapat is indult.
Fotó: Krizsán Csaba

Nézze meg képgalériánkat: 

Nem unatkoztak a falunapon Pázmándfalun

Fotók: Krizsán Csaba/Pázmándfalu önkormányzat

 

