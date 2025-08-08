Megjöttünk
Öt kisfiú született a napokban Sopronban
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Sopronban születtek:
Augusztus 6-án: Vida Zalán (Hegykő), Ócsai Kornél (Sopron), Nagy Barnabás (Kapuvár).
Augusztus 7-én: Sipőcz Dominik (Vitnyéd), Horváth Naren (Petőháza).
