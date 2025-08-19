Helyi életstílus
1 órája
Ország tortája fagyiban - Ebben a győri cukrászdában kapható
Megkóstolnád az ország tortáját, de közben valami hűsítőre is vágysz? Egy győri cukrászda megálmodta a torta fagyi verzióját.
A győri Toscana cukrászda már több különleges fagyival is meglepte vásárlóit, például a valódi alkoholt is tartalmazó sörös fagyival. Most az ország tortájának ízkombinációját álmodták újra hűsítő nyári finomságként. A meggyes, csokoládés, karamellás csoda az augusztus 20-i ünnepi héten végig megtalálható lesz a pultban.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre