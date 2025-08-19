augusztus 19., kedd

Huba névnap

18°
+29
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi életstílus

2 órája

Ország tortája fagyiban - Ebben a győri cukrászdában kapható

Címkék#ország#meggyes#cukrászdában#fagyiban#Toscana cukrászda#csoda

Megkóstolnád az ország tortáját, de közben valami hűsítőre is vágysz? Egy győri cukrászda megálmodta a torta fagyi verzióját.

Dániel Viktória

A győri Toscana cukrászda már több különleges fagyival is meglepte vásárlóit, például a valódi alkoholt is tartalmazó sörös fagyival. Most az ország tortájának ízkombinációját álmodták újra hűsítő nyári finomságként. A meggyes, csokoládés, karamellás csoda az augusztus 20-i ünnepi héten végig megtalálható lesz a pultban.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu