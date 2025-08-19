Ország tortája fagyiban - Ebben a győri cukrászdában kapható

A győri Toscana cukrászda már több különleges fagyival is meglepte vásárlóit, például a valódi alkoholt is tartalmazó sörös fagyival. Most az ország tortájának ízkombinációját álmodták újra hűsítő nyári finomságként. A meggyes, csokoládés, karamellás csoda az augusztus 20-i ünnepi héten végig megtalálható lesz a pultban.