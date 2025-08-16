Le lehet győzni az Őrség zöld aranyát? Szavazzon kedvenc Ország tortájára!

Az Ország tortáját minden évben, a magyar államiság megszületésének szimbolikus napján, az augusztus 20-i ünnepségek alatt mutatják be Budapesten, valamint az ország több száz cukrászdájában.

Az Ország tortája - 18 éve indult a sikersorozat

Az Ország tortája - A sok finom sütemény közül talán Az Őrség zöld aranya lett eddig a legnépszerűbb. Fotó: Cukrásznet

2007-ben Zila László alkotása a Madártej torta nyitotta a sort, tavaly Kovács Alfréd kreációja a Mákvirág volt a szülinapi tortánk, idén pedig rengetegen várják a Dobos-torta tiszteletére készített, DCJ stílusgyakorlatot. Utóbbi a gyulai Kézműves Cukrászda két cukrásza, Balogh László és Kis Roland keze munkáját dicséri.

Szavazásunkban talán az eddigi 12 legnépszerűbb ország tortáját gyűjtöttük össze. Ha valaki bizonytalan lenne, galériánkban megtalálják mindegyik tortát.