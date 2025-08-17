1 órája
Örökzöld slágerek éjszakája, Csókos Asszony a fertőrákosi barlangban
A közelmúltban ismét hatalmas sikert aratott a Soproni Petőfi Színház előadásában a Zerkovitz Béla – Szilágyi László: Csókos asszony operett, melyet Kiss József rendezésében láthatott a közönség a Fertőrákosi Kőfejtő és barlangszínházban.
A romantikus és humorral átszőtt történet klasszikus slágerei – mint az „Asszonykám, adj egy kis kimenőt”, „Éjjel az omnibusz tetején” vagy a legendás „Van a Bajza utca sarkán…” – újra felcsendültek ebben a különleges hangulatú, előadásban. A darab nemcsak a bérházi élet bohém hangulatát idézte meg, hanem a választás dilemmáját is: a palota és a gazdagság csábítása vagy az egyszerű élet mögött megbúvó boldogság? A nézők belemerülhettek ebbe a szórakoztató és érzelmes világba.