Örökzöld slágerek éjszakája, Csókos Asszony a fertőrákosi barlangban

A közelmúltban ismét hatalmas sikert aratott a Soproni Petőfi Színház előadásában a Zerkovitz Béla – Szilágyi László: Csókos asszony operett, melyet Kiss József rendezésében láthatott a közönség a Fertőrákosi Kőfejtő és barlangszínházban.

Varga Henrietta

A romantikus és humorral átszőtt történet klasszikus slágerei – mint az „Asszonykám, adj egy kis kimenőt”, „Éjjel az omnibusz tetején” vagy a legendás „Van a Bajza utca sarkán…” – újra felcsendültek ebben a különleges hangulatú, előadásban. A darab nemcsak a bérházi élet bohém hangulatát idézte meg, hanem a választás dilemmáját is: a palota és a gazdagság csábítása vagy az egyszerű élet mögött megbúvó boldogság? A nézők belemerülhettek ebbe a szórakoztató és érzelmes világba.

Fotó: Rombai Péter

 

 

