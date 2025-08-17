augusztus 17., vasárnap

Égi csoda

1 órája

Olvasónk lenyűgöző fotóján mutatjuk a Vénusz és a Jupiter együttállását

Hajnali együttállás volt látható augusztus 14-én csütörtökön –írja olvasónk. A nem mindennapi jelenségről fotót is küldött portálunknak.

Kisalföld.hu

Mint azt levelében írja: a Vénusz és a Jupiter állt közel egymáshoz –írja Bíró Dóra, mosonmagyaróvári olvasónk.

Mosonmagyaróvár. 4:28 perc. Kelet.:

Fotó: Bíró Dóra 

 

 

