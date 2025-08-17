Égi csoda
1 órája
Olvasónk lenyűgöző fotóján mutatjuk a Vénusz és a Jupiter együttállását
Hajnali együttállás volt látható augusztus 14-én csütörtökön –írja olvasónk. A nem mindennapi jelenségről fotót is küldött portálunknak.
Mint azt levelében írja: a Vénusz és a Jupiter állt közel egymáshoz –írja Bíró Dóra, mosonmagyaróvári olvasónk.
Mosonmagyaróvár. 4:28 perc. Kelet.:
