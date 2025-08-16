Olaszos ízek – Megkóstoltuk az aperolos pizzát és pizzás fagyit Mosonmagyaróváron – fotók, videó

Harmadik alkalommal szervezett olasz napot a Mosoni-Duna partján a Mákos Guba. Karakó Gergő üzemeltető tájékoztatása szerint amellett, hogy egész nap nápolyi pizzák sültek a fatüzelésű kemencében, Varga Péter profi bartender keverte a koktélokat és este a Bówly Roll zenekar gondoskodott a jó hangulatról. Az olasz ízek mellett az alkalomra különleges fagyi is készült.

Az olasz ízek bűvöletében: így készült a különleges kemencés pizza. Fotó: Kerekes István

Olasz ízek, olasz pizzák, Aperollal bolondítva

Kétségtelen, hogy a nyár egyik kedvelt alkoholos itala az Aperol. Nos, mi most ezt pizzán kóstolhattuk meg.

– Kilenc féle nápolyi pizzát készítünk most, többnyire olasz alapanyagokból. A tészta különlegessége, hogy egy előtésztával indítunk, begyúrjuk, majd 48 órát kelesztjük. A nápolyi tészta azért is jó, mert magas a víztartalma és könnyen emészthető – avatott be Tóth László pizzaséf, aki a Cukorborsó Étteremből érkezett.