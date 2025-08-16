47 perce
Olaszos ízek – Megkóstoltuk az aperolos pizzát és pizzás fagyit Mosonmagyaróváron – fotók, videó
Olasz napot szervezett a mosonmagyaróvári Mákos Guba szombaton. Az olasz ízek kedvelőinek kedveztek, igazi különlegességeket lehetett kóstolni: a nápolyi pizzák sorában megtaláltuk az Aperol spritz ihlette kemencés finomságot, az alkalomra készült a pizzás fagyi és ízletes koktélok közül is választhattunk.
Harmadik alkalommal szervezett olasz napot a Mosoni-Duna partján a Mákos Guba. Karakó Gergő üzemeltető tájékoztatása szerint amellett, hogy egész nap nápolyi pizzák sültek a fatüzelésű kemencében, Varga Péter profi bartender keverte a koktélokat és este a Bówly Roll zenekar gondoskodott a jó hangulatról. Az olasz ízek mellett az alkalomra különleges fagyi is készült.
Olasz ízek, olasz pizzák, Aperollal bolondítva
Kétségtelen, hogy a nyár egyik kedvelt alkoholos itala az Aperol. Nos, mi most ezt pizzán kóstolhattuk meg.
– Kilenc féle nápolyi pizzát készítünk most, többnyire olasz alapanyagokból. A tészta különlegessége, hogy egy előtésztával indítunk, begyúrjuk, majd 48 órát kelesztjük. A nápolyi tészta azért is jó, mert magas a víztartalma és könnyen emészthető – avatott be Tóth László pizzaséf, aki a Cukorborsó Étteremből érkezett.
Aperolos pizzát és pizzás fagyit kóstoltunk MagyaróváronFotók: Kerekes István
Hozzátette: ő egyébként a magyaros ízeket szereti a pizzán, a bacont, jalapeno paprikát, de a magyarok főként a sonkás-szalámis változatot részesítik előnyben.
– Az éttermünkben minden hónapban készülünk négy különleges pizzával, két húsossal és két vegán vagy vega változattal – magyarázta László pizzasütés közben.
Mosonmagyaróvárra is érdekességekkel jöttek. Az egyik ilyen az erdei gombakrémes pizza, amire laskagomba gyros, vegaföl, zöldolaj és sajt helyett sörélesztőpehely került– a vegákra gondolva.
Visszatérve az Aperolhoz. A naracssárga ital ihlette a Sprizza nevűt: a tésztára elsőként a proseccos tejszínes mascarponet simították el, jöhetett az aperolos répakrém, a pármai sonka, a narancshéj és végezetül az Aperolból is fújtak rá.
Megye ízei gombócban – Cukros és cukormentes Megye Fagyi készült – fotók, videó
Pizzás fagyi a Sprizza nyomán
Amint arról beszámoltunk, Felsődiósi István, a Lufi Fagyizó tulajdonosa készítette el Győr-Moson-Sopron fagyiját. A győri fagylaltmester most ismét alkotott egyet: a Sprizza nevű pizza nyomán elkészült egy pizzás fagyi.
– Hallottam már lángosos és hekkes fagyiról, de pizzásról még nem – magyarázza Karakó Gergő, aki a pizzalapot maga sütötte meg a fagyi kiegészítőjeként.
Mi sem hagyhattunk ki egy ilyen különlegességet: a Sprizza pizzában fent említett összetevők köszöntek vissza a hűvös nyalánkságban, az Aperol-íz kifejezetten talált, és a roppanós pizza és sonkadarabra is kifejezetten jó volt ráharapni, nem volt bántóan húsos íze a pármainak egy ilyen desszertben.
A nyár slágere, a Bumbu Banger – recepttel
Varga Péter, a Dobos Pubból jött koktélokat keverni, többségében olaszokat. Mint mondta, most a legnépszerűbb a Bumbu Banger, melynek receptjét is megosztotta velünk.
A Bumbu Banger egy rum alapú koktél, amely a Bumbu Original Rumot, eper pürét, lime levet és gyömbér sört tartalmaz. A koktél elkészítéséhez a rumot, az eper pürét és a lime levet jéggel összerázzuk, majd egy jéggel teli pohárba szűrjük. Gyömbér sörrel felöntjük, és lime szelettel díszítjük.
Hozzávalók:
60 ml Bumbu Original Rum, 40 ml eper püré, 30 ml lime lé, gyömbér sör, Lime szelet a díszítéshez.
Elkészítés:
- Töltsd meg a shakert jéggel.
- Add hozzá a rumot, az eper pürét és a lime levet.
- Jól rázd össze.
- Szűrd le egy jéggel teli long drinkes pohárba.
- Töltsd fel gyömbér sörrel.
- Díszítsd lime szelettel.