augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

32°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gasztronómia

47 perce

Olaszos ízek – Megkóstoltuk az aperolos pizzát és pizzás fagyit Mosonmagyaróváron – fotók, videó

Címkék#íz#Bumbu Banger#gyömbér sör#Aperol Spritz#pizza#fagylalt#recept

Olasz napot szervezett a mosonmagyaróvári Mákos Guba szombaton. Az olasz ízek kedvelőinek kedveztek, igazi különlegességeket lehetett kóstolni: a nápolyi pizzák sorában megtaláltuk az Aperol spritz ihlette kemencés finomságot, az alkalomra készült a pizzás fagyi és ízletes koktélok közül is választhattunk.

Mészely Réka

Harmadik alkalommal szervezett olasz napot a Mosoni-Duna partján a Mákos Guba. Karakó Gergő üzemeltető tájékoztatása szerint amellett, hogy egész nap nápolyi pizzák sültek a fatüzelésű kemencében, Varga Péter profi bartender keverte a koktélokat és este a Bówly Roll zenekar gondoskodott a jó hangulatról. Az olasz ízek mellett az alkalomra különleges fagyi is készült.

olasz ízek
Az olasz ízek bűvöletében: így készült a különleges kemencés pizza. Fotó: Kerekes István

Olasz ízek, olasz pizzák, Aperollal bolondítva

Kétségtelen, hogy a nyár egyik kedvelt alkoholos itala az Aperol. Nos, mi most ezt pizzán kóstolhattuk meg. 

– Kilenc féle nápolyi pizzát készítünk most, többnyire olasz alapanyagokból. A tészta különlegessége, hogy egy előtésztával indítunk, begyúrjuk, majd 48 órát kelesztjük. A nápolyi tészta azért is jó, mert magas a víztartalma és könnyen emészthető – avatott be Tóth László pizzaséf, aki a Cukorborsó Étteremből érkezett. 

Aperolos pizzát és pizzás fagyit kóstoltunk Magyaróváron

Fotók: Kerekes István

Hozzátette: ő egyébként a magyaros ízeket szereti a pizzán, a bacont, jalapeno paprikát, de a magyarok főként a sonkás-szalámis változatot részesítik előnyben.

– Az éttermünkben minden hónapban készülünk négy különleges pizzával, két húsossal és két vegán vagy vega változattal – magyarázta László  pizzasütés közben.

Mosonmagyaróvárra is érdekességekkel jöttek. Az egyik ilyen az erdei gombakrémes pizza, amire laskagomba gyros, vegaföl, zöldolaj és sajt helyett sörélesztőpehely került– a vegákra gondolva. 

Visszatérve az Aperolhoz. A naracssárga ital ihlette a Sprizza nevűt: a tésztára elsőként a proseccos tejszínes mascarponet simították el, jöhetett az aperolos répakrém, a pármai sonka, a narancshéj és végezetül az Aperolból is fújtak rá.

Pizzás fagyi a Sprizza nyomán

Amint arról beszámoltunk, Felsődiósi István, a Lufi Fagyizó tulajdonosa készítette el Győr-Moson-Sopron fagyiját. A győri fagylaltmester most ismét alkotott egyet: a Sprizza nevű pizza nyomán elkészült egy pizzás fagyi. 

– Hallottam már lángosos és hekkes fagyiról, de pizzásról még nem – magyarázza Karakó Gergő, aki a pizzalapot maga sütötte meg a fagyi kiegészítőjeként. 

Mi sem hagyhattunk ki egy ilyen különlegességet: a Sprizza pizzában fent említett összetevők köszöntek vissza a hűvös nyalánkságban, az Aperol-íz kifejezetten talált, és a roppanós pizza és sonkadarabra is kifejezetten jó volt ráharapni, nem volt bántóan húsos íze a pármainak egy ilyen desszertben.

A nyár slágere, a Bumbu Banger – recepttel

Varga Péter, a Dobos Pubból jött koktélokat keverni, többségében olaszokat. Mint mondta, most a legnépszerűbb a Bumbu Banger, melynek receptjét is megosztotta velünk.

A Bumbu Banger egy rum alapú koktél, amely a Bumbu Original Rumot, eper pürét, lime levet és gyömbér sört tartalmaz. A koktél elkészítéséhez a rumot, az eper pürét és a lime levet jéggel összerázzuk, majd egy jéggel teli pohárba szűrjük. Gyömbér sörrel felöntjük, és lime szelettel díszítjük.

Hozzávalók:

60 ml Bumbu Original Rum, 40 ml eper püré, 30 ml lime lé, gyömbér sör, Lime szelet a díszítéshez. 

Elkészítés:

  1. Töltsd meg a shakert jéggel.
  2. Add hozzá a rumot, az eper pürét és a lime levet.
  3. Jól rázd össze.
  4. Szűrd le egy jéggel teli long drinkes pohárba.
  5. Töltsd fel gyömbér sörrel.
  6. Díszítsd lime szelettel.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu