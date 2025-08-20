augusztus 20., szerda

István névnap

29°
+32
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megjöttünk

1 órája

Ők születtek kedden Győrben és Mosonmagyaróváron

Címkék#kórház#újszülött#baba

A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.

Kisalföld.hu
Ők születtek kedden Győrben és Mosonmagyaróváron

Forrás: Shutterstock

Fotó: Illusztráció

Augusztus 19-én született Győrben: Kun Boglárka (Nagyszentjános). 

Augusztus 19-én született Mosonmagyaróváron: Józsa Olívia (Rajka), Szilágyi Zente Ákos (Mosonmagyaróvár).

 

Megjöttünk

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu