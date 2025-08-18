49 perce
Ők Győr-Moson-Sopron legifjabb lakói, tizenöten születtek a napokban Győrben és Mosonmagyaróváron
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Forrás: Shutterstock
Fotó: Illusztráció
Augusztus 14-én született Mosonmagyaróváron: Lenhard Elena (Mosonmagyaróvár).
Augusztus 15-én születtek Győrben: Stankovics Bence (Vámosszabadi), Szabó Soma (Győr), Kireth Alíz (Mosonmagyaróvár), Magyaros Léna (Győr).
Augusztus 15-én születtek Mosonmagyaróváron: Varga Lili Anna (Mosonmagyaróvár), Bogár Lotti (Mosonmagyaróvár).
Augusztus 16-án születtek Győrben: Németh Zente Liam (Győr), Horváth Ábel (Kajárpéc).
Augusztus 16-én születtek Mosonmagyaróváron: Novits Márk (Mosonmagyaróvár), Krankovits Zalán (Kimle), Irínyi Lotti (Levél), Jónás Liza (Hegyeshalom).
Augusztus 17-én született Mosonmagyaróváron: Blága Zoé (Nagycenk).
Augusztus 18-án született Győrben: Moskovszky Samu (Mosonszentmiklós).
