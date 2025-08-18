augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

25°
+34
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megjöttünk

58 perce

Ők Győr-Moson-Sopron legifjabb lakói, tizenöten születtek a napokban Győrben és Mosonmagyaróváron

Címkék#kórház#újszülött#baba

A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.

Kisalföld.hu
Ők Győr-Moson-Sopron legifjabb lakói, tizenöten születtek a napokban Győrben és Mosonmagyaróváron

Forrás: Shutterstock

Fotó: Illusztráció

Augusztus 14-én született Mosonmagyaróváron: Lenhard Elena (Mosonmagyaróvár).

Augusztus 15-én születtek Győrben: Stankovics Bence (Vámosszabadi),  Szabó Soma (Győr), Kireth Alíz (Mosonmagyaróvár), Magyaros Léna (Győr).

Augusztus 15-én születtek Mosonmagyaróváron: Varga Lili Anna (Mosonmagyaróvár), Bogár Lotti (Mosonmagyaróvár).

Augusztus 16-án születtek Győrben: Németh Zente Liam (Győr), Horváth Ábel (Kajárpéc).

Augusztus 16-én születtek Mosonmagyaróváron: Novits Márk (Mosonmagyaróvár), Krankovits Zalán (Kimle), Irínyi Lotti (Levél), Jónás Liza (Hegyeshalom).

Augusztus 17-én született Mosonmagyaróváron: Blága Zoé (Nagycenk). 

Augusztus 18-án született Győrben: Moskovszky Samu (Mosonszentmiklós).

 

Megjöttünk

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu