A mosonmagyaróvári nyugdíjasok tanulmányútja Sopronba vezetett

Ezen vállalást teljesítették augusztus 1-én egy Sopronba szervezett nyugdíjas tanulmányúttal, melyen 46 nyugdíjas vett részt Nagy Sándor, a Civil Szövetség alelnöke vezetésével. A tanulmányúton részt vevő mosonmagyaróvári civil szervezetek a Margaréta Nyugdíjas Klub, a Kühne Nyugdíjas Klub, a Mosoni Szépkorúak Nyugdíjas Klubja, a Mosonmagyaróvári Kertbarátok Köre, a Nők a Városért Egyesület és a Mosonmagyaróvári Country Klub tagjai voltak. A küldöttséget elkísérte Ábrahám Tivadar önkormányzati képviselő, az Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága elnöke. Sopronban csatlakozott az utazókhoz Zsámbokiné Buday Anna, az Életet az Éveknek Országos Nyugdíjas Szövetség megyei elnöke is.

Nyugdíjas szervezetek képviselői találkoztak Sopronban egy tanulmányút révén.

Nyugdíjasok tapasztalatcserén

– A soproni Városházán dr. Németh Ádám, a Soproni Járási Hivatal hivatalvezetője, mint idegenvezető várt ránk. A gyönyörű díszteremben megismertük a városháza építéstörténetét, funkcióit. Itt tudtuk meg, hogy több államközi fogadásnak is helyet adott a díszterem. Végül a figyelmes soproniaknak köszönhetően átvettük az önkormányzat Sopronról szóló ajándék kiadványait. Innen a Fő téren a Városházával szemben található volt vármegyeházára mentünk, amely ma közigazgatási funkciót tölt be, a Járási Hivatal és a Kormányablak található benne. A vármegyeháza dísztermében megismerkedtünk az épület építéstörténetével, volt és jelenlegi funkcióival. Kuriózum volt, hogy a hivatalvezető megengedte, az irodáján keresztül kimehettünk a Fő térre néző teraszra, megcsodálhattuk a tér nagyon szépen felújított épületeit – számolt be Nagy Sándor, Mosonmagyaróvári Civil Szövetség alelnöke.

A mosonmagyaróvári csapat következő úti célja a Belvárosban található evangélikus templom volt, ahol dr. Krisch András gyűjteményvezető volt a kalauz. Sopronba a Luther tanok hamar megérkeztek, az 1500-as évek végén már nagy evangélikus gyülekezet volt a főleg német ajkú városban. A kirándulók meglátogatták a Dömötöri Cukrászdát is.

Közösséget építenek, programokat szerveznek

– Fél 2 órakor a Pedagógusok Művelődési Házába mentünk, ahol soproni nyugdíjas szervezetekkel találkoztunk: a Pedagógusok Nyugdíjas Klubja, a Lővéri Nyugdíjas Egyesület, a Napsugár Nyugdíjas Klub, a Soproni Pénzügyőr Nyugdíjas Klub képviseltette magát. Mind a mosonmagyaróvári, mind a soproni szervezetek bemutatkoztak egymásnak. Minden szervezet közel azonos tevékenységet végez, közösséget építenek, programokat szerveznek tagjaiknak, melyek széppé, élményszerűvé teszik a nyugdíjas éveket. Itt derült ki, hogy a művelődési ház az egyetlen pedagógusok által működtetett kulturális intézmény az országban, amely ma alapítványi fenntartásban működik. Itt mutatkozott be az Életet az Éveknek Országos Nyugdíjas Szövetség, ismertetve szerteágazó tevékenységét – emelte ki Nagy Sándor.