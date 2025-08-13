Folytatódik a Nyugdíjas Egyetem Győrben

A nyitóelőadás 2025. szeptember 8-án, hétfőn 14 órakor lesz a Győr Városi Egyetemi Csarnokban. Ebben a szemeszterben négy előadáson vehetnek részt az érdeklődők a következő időpontokban:

1. előadás: 2025. szeptember 8., (hétfő) 14 óra,

2. előadás: 2025. október 6., (hétfő) 10 óra,

3. előadás: 2025. november 13., (csütörtök) 10 óra,

4. előadás: 2025. december 8., (hétfő) 10 óra.

A részvétel ingyenes, ugyanakkor regisztrációhoz kötött.

Regisztrálni online augusztus 25. (hétfő) 9 órától augusztus 31. (vasárnap) 20 óráig lehet a Nyugdíjas Egyetem honlapján (nye.sze.hu). Telefonos regisztrációra augusztus 25. és 27. között van lehetőség 9-től 14 óráig a +36/96/505-637-es telefonszámon.

A jelentkezési sorrend nem számít, a szervező Széchenyi István Egyetem minden regisztrált hallgatót fogad. Az előadások a későbbiekben visszanézhetők lesznek az egyetem YouTube-csatornáján.