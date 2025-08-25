augusztus 25., hétfő

Nagy kárt okozhat

1 órája

Nyestek ólálkodnak Győrben, mindent szétrágnak, ha nem vigyázol

Az elmúlt napokban több megkeresés és észrevétel is érkezett a győri önkormányzathoz a városban élő nyestekről azok kártételéről, vélhető veszélyességükről. Királyfi Péter ellenőrzési referenst arról kérdeztük, mit lehet tenni a nyestek ellen.

Kisalföld.hu

– A városokban több vadon élő állattal találkozhatunk, ilyen a nyest is. Ennek okai között szerepel a természetes élőhelyük megszűnése, lecsökkenése. A nyest menyétfélék családjába tartozó kisebb testű ragadozó, mintegy 50 centiméter hosszú, súlya 2 kilogramm körüli. Fehér mellfoltja van ami megkülönbözteti a nyuszttól. A nyuszt ezen a testtájékon narancs színű szőrzetet "visel".  A nyest főleg az éjszakai órákban folytat aktív életmódot – adott rövid leírást a szakember a nyestről. Mint mondta, a hivatalhoz azért fordulnak a város lakói, mert megrágja a nyest  a parkoló autók vezetékeit, ezzel kárt okoz a tulajdonosoknak. A házak padlásán tanyázó nyest pedig az éjszaka folyamán mozgásával zavarhatja az ott lakók nyugalmát.

A nyest észrevétlenül rághatja meg az autók vezetékeit.
A nyest észrevétlenül rághatja meg az autók vezetékeit.
Fotó: Shutterstock

A nyest túljár az eszünkön?

– A nyest élettere beszűkölésével, a rókákhoz hasonlóan a városokban már nemcsak a külső kerületekben jelenik meg. Az eldobált ételmaradékok kedveznek életterének kialakításában. Kíváncsisága mellett óvatos, és tanulékony. Szívesen keresi fel a közterületen lévő hulladékokat is. Családi házas övezetben a padlásokra beköltözve okozhat károkat, nyugtalaníthatja az ott élőket. Az okozott bosszúságok mellett említésre méltó, hogy táplálékai között szerepelnek számunkra szintén kellemetlen kisebb rágcsálók, rovarok – emlékeztetett Királyfi Péter, aki érdekességként megemlítette, hogy a szomszédos Horvátországban az állat iránti tisztelet jeléül megszűnt pénzüket nyestről nevezték el (kuna=nyest). 

Jó tudni, hogy a nyestek nem agresszív állatok, általában kerülik az embert és a kutyát. A nyest nem támadja meg az embert, de természetesen "sarokba szorítva", mint más állat, ő is támadhat, harapással védekezhet.

A nyest ellopja a tojásokat
A nyest ellopja a tojásokat is.
Fotó: Shutterstock

Mit ajánl a szakember a lakókörnyezet nyestmentesítéséről? 

– Az ellenük való védekezés lényeges eleme, hogy életteréből kell  kiszorítani, az állat bántódása nélkül. 

A következő néhány megoldás segíthet visszaszorításukra. 

  • Zárt helyen (családi ház) élvefogó csapda kihelyezése javasolt. 
  • Félénkségénél fogva, autók motor terében harisnyába rakott kutyaszőr, emberi haj is hatásos lehet.  
  • Kereskedelmi forgalomban is kapható nyestriasztó spray szolgálhatja autóink biztonságát, valamint ultrahangos készülékek. 
  • A legalapvetőbb dolog azonban mindezek mellett a környezetünk tisztaságának megóvása.
  • A vadon élő állatok a területért felelős vadásztársaságok tulajdonát képezik. Megoldásként, a szakmai véleményük is hozzájárulhat a védekezéshez.
