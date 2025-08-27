Nyárbúcsúztató: tűzijáték, boszorkányégetés és vízi karnevál Óváron

Délelőtt a főzőcsapatok mérik össze gastronomómiai tudásukat: a finomságokat déltől lehet elfogyasztani. Délután 5 órától a Fehér Ló Közösségi Ház által szervezett táncos műsorban fellép a Royal Kolibri, a Kelet Lányai Törzsi Hastánccsoport, a Hedonizm Crew break tánccsoport és a Pulzus TSE. Este 7 órától a Szia Lajos zenekar, Szele X Pedro, a Hen House zenekar, BMB és DJ Segesvári szórakoztat. 20.35-kor karneváli vízi felvonulás lesz a Dunán a Mosoni-Duna Hajós Egyesülettel, de nem hiányzik a tűzijáték és máglyagyújtás boszorkányégetéssel sem.