Nyárbúcsúztató: tűzijáték, boszorkányégetés és vízi karnevál Óváron

Címkék#tűzijáték#Mosoni Polgári Kör#Mosoni-Duna Hajós Egyesület#Fehér Ló KözösségiHáz#karnevál#zenekar#fesztivál

Nyárbúcsúztató festivált szervez a Mosoni Polgári Kör augusztus 30-án, szombaton a Duna utcai szabadstrand területén, Mosonmagyaróváron.

Délelőtt a főzőcsapatok mérik össze gastronomómiai tudásukat: a finomságokat déltől lehet elfogyasztani. Délután 5 órától a Fehér Ló Közösségi Ház által szervezett táncos műsorban fellép a Royal Kolibri, a Kelet Lányai Törzsi Hastánccsoport, a Hedonizm Crew break tánccsoport és a Pulzus TSE. Este 7 órától a Szia Lajos zenekar, Szele X Pedro, a Hen House zenekar, BMB és DJ Segesvári szórakoztat. 20.35-kor karneváli vízi felvonulás lesz a Dunán a Mosoni-Duna Hajós Egyesülettel, de nem hiányzik a tűzijáték és máglyagyújtás boszorkányégetéssel sem. 

 

