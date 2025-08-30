1 órája
Nosztalgiázz velünk! - A Pálffy söröző múltja és megnyitásának története
1987. augusztus 29-én új fejezet kezdődött Győr vendéglátásában: a Széchenyi tér 1. szám alatt, a több évszázados Király-házban megnyílt a Pálffy söröző. A különleges helyszín és a gondos rekonstrukció révén a város egyik legkülönlegesebb színfoltjává vált.
A Széchenyi tér 1. szám alatti, az 1600-as évek elején épült Király-ház 1982-ben kezdődött felújításának eredményeként kapott új életet. Országosan is ritkaságnak számított, hogy a Tanácsi Tervező Vállalat művészettörténészt is bevont a hiteles rekonstrukció érdekében. A munkálatok 1987 nyarára zárultak le, ekkor alakították át a korábbi halboltot Pálffy sörözővé.
A Kisalföld napilap az 1987. augusztus 29-i számában így írt az új vendéglátóhelyről:
Hazai tájakon és külföldön járva sokszor irigyelhette a Győrből érkező, hogy más városok történelmi városrészeinek ódon hangulatú házaiban sörözők, illetve borpincék csalogatják a műemlékek látogatásában megfáradt vándort. Az utóbbi időben Győr belvárosában is több hangulatos, színvonalas vendéglátóhely létesült, mindenekelőtt a Szürkebarát borozóra, Széchenyi téri Apostol étteremre gondolunk.
A ház története messzire nyúlik vissza: valószínűleg már 1617-ben állt, csaknem kétszáz évig a Király család birtokában volt, majd a XVIII. században kapta mai barokk homlokzatát.
A kétszintes söröző földszintjén sörbár, a pincében pedig hangulatos, boxos pincesöröző nyílt. A felső részben 30, az alsóban 60 vendéget tudtak kényelmesen kiszolgálni. A terveket Dercsényi Pál építész, valamint Vági Ervin belsőépítész készítette, a kivitelezést a veszprémi Dózsa Termelőszövetkezet Technoszer főágazatának győri építésvezetősége végezte.
Nosztalgiázz velünk! - A Pálffy söröző múltja és megnyitásának történeteFotók: regigyor.hu
A megnyitáskor kizárólag csapolt sör volt kapható: a Kőbányai Sörgyár Korona márkája szerepelt a kínálatban, ugyanakkor tárgyalások folytak a Tuborg bevezetéséről is – árulta el az üzlet vezetője, Mátis Aranka.
Nevét a neves hadvezérről, Pálffy Miklósról kapta, aki 1598. március 28-án szabadította fel Győrt a négyéves török uralom alól. A sörözőt ünnepélyesen Nagy Miklós, a Nyugatmagyarországi Vendéglátó Vállalat igazgatója és dr. Sántha Imre, a megyei tanács elnökhelyettese adták át - írta a Régi Győr weboldalán.