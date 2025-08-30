Nosztalgiázz velünk! - A Pálffy söröző múltja és megnyitásának története

A Széchenyi tér 1. szám alatti, az 1600-as évek elején épült Király-ház 1982-ben kezdődött felújításának eredményeként kapott új életet. Országosan is ritkaságnak számított, hogy a Tanácsi Tervező Vállalat művészettörténészt is bevont a hiteles rekonstrukció érdekében. A munkálatok 1987 nyarára zárultak le, ekkor alakították át a korábbi halboltot Pálffy sörözővé.

Forrás: regigyor.hu

A Kisalföld napilap az 1987. augusztus 29-i számában így írt az új vendéglátóhelyről:

Hazai tájakon és külföldön járva sokszor irigyelhette a Győrből érkező, hogy más városok történelmi városrészeinek ódon hangulatú házaiban sörözők, illetve borpincék csalogatják a műemlékek látogatásában megfáradt vándort. Az utóbbi időben Győr belvárosában is több hangulatos, színvonalas vendéglátóhely létesült, mindenekelőtt a Szürkebarát borozóra, Széchenyi téri Apostol étteremre gondolunk.

A ház története messzire nyúlik vissza: valószínűleg már 1617-ben állt, csaknem kétszáz évig a Király család birtokában volt, majd a XVIII. században kapta mai barokk homlokzatát.

A kétszintes söröző földszintjén sörbár, a pincében pedig hangulatos, boxos pincesöröző nyílt. A felső részben 30, az alsóban 60 vendéget tudtak kényelmesen kiszolgálni. A terveket Dercsényi Pál építész, valamint Vági Ervin belsőépítész készítette, a kivitelezést a veszprémi Dózsa Termelőszövetkezet Technoszer főágazatának győri építésvezetősége végezte.

Tekintse meg galériánkat!: