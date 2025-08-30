augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

20°
+37
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Múltidéző

1 órája

Nosztalgiázz velünk! - A Pálffy söröző múltja és megnyitásának története

Címkék#Pálffy söröző#nosztalgia#történet

1987. augusztus 29-én új fejezet kezdődött Győr vendéglátásában: a Széchenyi tér 1. szám alatt, a több évszázados Király-házban megnyílt a Pálffy söröző. A különleges helyszín és a gondos rekonstrukció révén a város egyik legkülönlegesebb színfoltjává vált.

Kisalföld.hu

A Széchenyi tér 1. szám alatti, az 1600-as évek elején épült Király-ház 1982-ben kezdődött felújításának eredményeként kapott új életet. Országosan is ritkaságnak számított, hogy a Tanácsi Tervező Vállalat művészettörténészt is bevont a hiteles rekonstrukció érdekében. A munkálatok 1987 nyarára zárultak le, ekkor alakították át a korábbi halboltot Pálffy sörözővé.

Forrás: regigyor.hu

A Kisalföld napilap az 1987. augusztus 29-i számában így írt az új vendéglátóhelyről:

Hazai tájakon és külföldön járva sokszor irigyelhette a Győrből érkező, hogy más városok történelmi városrészeinek ódon hangulatú házaiban sörözők, illetve borpincék csalogatják a műemlékek látogatásában megfáradt vándort. Az utóbbi időben Győr belvárosában is több hangulatos, színvonalas vendéglátóhely létesült, mindenekelőtt a Szürkebarát borozóra, Széchenyi téri Apostol étteremre gondolunk.

A ház története messzire nyúlik vissza: valószínűleg már 1617-ben állt, csaknem kétszáz évig a Király család birtokában volt, majd a XVIII. században kapta mai barokk homlokzatát.

A kétszintes söröző földszintjén sörbár, a pincében pedig hangulatos, boxos pincesöröző nyílt. A felső részben 30, az alsóban 60 vendéget tudtak kényelmesen kiszolgálni. A terveket Dercsényi Pál építész, valamint Vági Ervin belsőépítész készítette, a kivitelezést a veszprémi Dózsa Termelőszövetkezet Technoszer főágazatának győri építésvezetősége végezte.

Tekintse meg galériánkat!:

Nosztalgiázz velünk! - A Pálffy söröző múltja és megnyitásának története

Fotók: regigyor.hu

A megnyitáskor kizárólag csapolt sör volt kapható: a Kőbányai Sörgyár Korona márkája szerepelt a kínálatban, ugyanakkor tárgyalások folytak a Tuborg bevezetéséről is – árulta el az üzlet vezetője, Mátis Aranka.

Nevét a neves hadvezérről, Pálffy Miklósról kapta, aki 1598. március 28-án szabadította fel Győrt a négyéves török uralom alól. A sörözőt ünnepélyesen Nagy Miklós, a Nyugatmagyarországi Vendéglátó Vállalat igazgatója és dr. Sántha Imre, a megyei tanács elnökhelyettese adták át - írta a Régi Győr weboldalán.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu