8 órája
Négy kisfiú született szerdán Győrben és Mosonmagyaróváron
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Forrás: pexels.com
Augusztus 13-án születtek Győrben: Megyesi Dominik (Győr), Papp Zalán (Ács).
Augusztus 13-án születtek Mosonmagyaróváron: Horváth Nimród (Mosonmagyaróvár), Tóth Milán Roland (Mosonmagyaróvár).
