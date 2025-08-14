augusztus 14., csütörtök

Négy kisfiú született szerdán Győrben és Mosonmagyaróváron

A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.

Forrás: pexels.com

Augusztus 13-án születtek Győrben: Megyesi Dominik (Győr), Papp Zalán (Ács).

Augusztus 13-án születtek Mosonmagyaróváron: Horváth Nimród (Mosonmagyaróvár), Tóth Milán Roland (Mosonmagyaróvár).

 

