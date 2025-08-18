augusztus 18., hétfő

Megjöttünk

Négy kisbaba született a hétvégén Sopronban

A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.

Kisalföld.hu
Fotó: Shutterstock

Augusztus 14-én született: Kántor Alíz (Fertőendréd)

Augusztus 15-én született: Zombori Mirella (Harka)

Augusztus 17-én születtek: Berki Ádám (Sopron), Wellner Botond (Himod) 

