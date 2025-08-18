Megjöttünk
Négy kisbaba született a hétvégén Sopronban
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Fotó: Shutterstock
Augusztus 14-én született: Kántor Alíz (Fertőendréd)
Augusztus 15-én született: Zombori Mirella (Harka)
Augusztus 17-én születtek: Berki Ádám (Sopron), Wellner Botond (Himod)
