Négy kisbaba sírt fel hétfőn Győrben és Mosonmagyaróváron
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Augusztus 18-án születtek Győrben: Nagy Zoárd (Bősárkány) Moskovszky Samu (Mosonszentmiklós).
Augusztus 18-án születettek Mosonmagyaróváron: Farkas Máté (Dunasziget), Árvay Milán (Dunakiliti).
Megjöttünk
- Négy kisbaba született a hétvégén Sopronban
- Ők Győr-Moson-Sopron legifjabb lakói, tizenöten születtek a napokban Győrben és Mosonmagyaróváron
- Két kislány és egy kisfiú látott napvilágot csütörtökön Győrben és Magyaróváron
- Négy kisfiú született szerdán Győrben és Mosonmagyaróváron
- Két különleges nevű kislány sírt fel kedden Sopronban
