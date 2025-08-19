augusztus 19., kedd

Négy kisbaba sírt fel hétfőn Győrben és Mosonmagyaróváron

A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.

Négy kisbaba sírt fel hétfőn Győrben és Mosonmagyaróváron

Augusztus 18-án születtek Győrben: Nagy Zoárd (Bősárkány) Moskovszky Samu (Mosonszentmiklós).
Augusztus 18-án születettek Mosonmagyaróváron: Farkas Máté (Dunasziget), Árvay Milán (Dunakiliti).

 

 


 

 

