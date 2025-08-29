Megjöttünk
Elbűvölő neveket kaptak a csütörtökön született kisbabák Győrben és Mosonmagyaróváron
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Forrás: pexels.com
Augusztus 28-án születtek:
Győrben: Dobai Alíz (Győr), Vörös-Torma Zente (Koroncó).
Mosonmagyaróváron: Máté Jázmin (Mosonmagyaróvár), Baranyai Odett (Mosonszentmiklós).
