Mutatjuk a Skandináv lottó nyerőszámait és nyereményeit
A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint a következő számokat húzták ki.
A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint az augusztus 6-án megtartott 32. heti Skandináv lottó sorsoláson a következő számokat húzták ki.
Első számsorsolás:
- 1 (egy)
- 3 (három)
- 7 (hét)
- 12 (tizenkettő)
- 17 (tizenhét)
- 19 (tizenkilenc)
- 21 (huszonegy)
Második számsorsolás:
- 6 (hat)
- 9 (kilenc)
- 12 (tizenkettő)
- 13 (tizenhárom)
- 28 (huszonnyolc)
- 33 (harminchárom)
- 34 (harmincnégy)
Nyeremények: 7 találatos szelvény 1 darab, nyereménye 71 761 795 forint. 6 találatos szelvény 84 darab, nyereményük egyenként 186 195 forint; 5 találatos szelvény 3000 darab, nyereményük egyenként 5215 forint; 4 találatos szelvény 41 416 darab, nyereményük egyenként 1955 forint.
- írta az MTI közleményében.
