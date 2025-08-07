augusztus 7., csütörtök

A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint a következő számokat húzták ki.

Mutatjuk a Skandináv lottó nyerőszámait és nyereményeit

Forrás: kemma.hu

A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint az augusztus 6-án megtartott 32. heti Skandináv lottó sorsoláson a következő számokat húzták ki.

Első számsorsolás:

  • 1 (egy)
  • 3 (három)
  • 7 (hét)
  • 12 (tizenkettő)
  • 17 (tizenhét)
  • 19 (tizenkilenc)
  • 21 (huszonegy)

Második számsorsolás:

  • 6 (hat)
  • 9 (kilenc)
  • 12 (tizenkettő)
  • 13 (tizenhárom)
  • 28 (huszonnyolc)
  • 33 (harminchárom)
  • 34 (harmincnégy)

Nyeremények: 7 találatos szelvény 1 darab, nyereménye 71 761 795 forint. 6 találatos szelvény 84 darab, nyereményük egyenként 186 195 forint; 5 találatos szelvény 3000 darab, nyereményük egyenként 5215 forint; 4 találatos szelvény 41 416 darab, nyereményük egyenként 1955 forint.

- írta az MTI közleményében.

 

