2 órája
Mutatjuk a hétvégi programokat Győr-Moson-Sopronban
Sok izgalmas programon vehetünk részt a hétvégén Győr-Moson-Sopronban.
Győr
SÉTA
Naplementetúra a Kék Tündér vagy az Angyal hajón
08. 22., péntek, 19.00
08. 23., szombat, 19.00
08. 24., vasárnap, 19.00
Kapcsolódjanak ki a folyók városában a napnyugta csodás látványával a stílusos Kék Tündér vagy az Angyal hajó fedélzetén egy különleges hajós városnézéssel.
A program részvételi díja: 6500 Ft/fő, 3–10 éves korig: 3500 Ft/fő.
Győr, a folyók városa – hajós városnézés
08. 23., szombat, 17.30
Győr sokszínűségével, folyóival, folyópartjaival, csodás barokk épületeivel, tereivel, hangulatos sikátoraival rabul ejti az idelátogatókat. Ez a benyomás még árnyaltabbá válik egy kellemes hajós városnézésen, ahol idegenvezetőnk sok történetet mesél a folyók városáról.
Jegyár: 5500 Ft/fő, 3–10 éves korig: 3500 Ft/fő.
A programokra előzetes jegyvásárlás szükséges!
Jegyvásárlás: https://www.gyeregyorbe.hu, +36-30/294-9174.
KIÁLLÍTÁS
Fotográfiák és meditációk
Arany János Művelődési Ház galériája (Szárnyaskerék épülete)
„Zen – A hallgatás extázisa” és „Mélytánc” címmel nyílt két tárlat a győri Arany János Művelődési Ház galériájában (Szárnyaskerék épülete). A fényképeket és fotólenyomatokat Fülöp Péter fotográfus, költő készítette. A kiállítások megtekinthetőek mindennap 10–18 óráig.
GYEREK
Alkotósziget 2025
08. 21., csütörtök, 10.00, 10.45
Központi könyvtár klubhelyisége (Herman Ottó utca 22.)
A nyári kézműves-foglalkozáson puzzle-t lehet készíteni. A foglalkozás ingyenes, de regisztrációhoz kötött! Jelentkezni a 06-96/516-677-es telefonszámon vagy személyesen a gyermekkönyvtárban lehet.
Öttevény
CSALÁDI
Szederfesztivál
08. 23., szombat, 14.00
Focipálya
Szeretettel várnak minden érdeklődőt az első Szederfesztiválra! Egész napos családi programokkal, koncertekkel, gasztronómiai élményekkel és meglepetésekkel készülnek.
14.30 Ünnepélyes megnyitó.
15.00 Kovácsovics Fruzsina fellépése.
16.00 Hagyományőrző programok.
18.00 Sári Évi musical-előadása.
19.00 Csonka András
20.00 Happy Gang – Cory
21.00 Tűzzsonglőrök.
21.30 Retró buli.
Egész napos kísérőprogramok: népi játékok, kézműves-foglalkozások, légvárak, szimulátorkamion, gasztroplacc, termelők piaca, csillámtetkó és arcfestés.
Nyúl
CSALÁDI
I. Cinegefeszt
08. 23., szombat, 15.00
Nyúl, Cinege utca 116.
Augusztus 23-án nyitott kapuval várnak minden szórakozni vágyót egy nagyszabású kerti partira! Legyen ez a nap a nagy találkozásoké, a jó beszélgetéseké és a felhőtlen szórakozásé.
Fellépők: Klasszis Duó, Gaáljazzband, Aveeva, Loose.
A belépés ingyenes.
Sopron
FILM
Nyáresti mozi a Jereván-lakótelepen
08. 23., szombat, 20.30
Jereván Lakótelep Szolgáltatóház belső udvara (Kodály tér 12.)
A Hogyan tudnék élni nélküled? című magyar zenés, romantikus vígjátékot vetítik.
A program ingyenes.