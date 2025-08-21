Mutatjuk a hétvégi programokat Győr-Moson-Sopronban

Győr

SÉTA

Naplementetúra a Kék Tündér vagy az Angyal hajón

08. 22., péntek, 19.00

08. 23., szombat, 19.00

08. 24., vasárnap, 19.00

Kapcsolódjanak ki a folyók városában a napnyugta csodás látványával a stílusos Kék Tündér vagy az Angyal hajó fedélzetén egy különleges hajós városnézéssel.

A program részvételi díja: 6500 Ft/fő, 3–10 éves korig: 3500 Ft/fő.

Győr, a folyók városa – hajós városnézés

08. 23., szombat, 17.30

Győr sokszínűségével, folyóival, folyópartjaival, csodás barokk épületeivel, tereivel, hangulatos sikátoraival rabul ejti az idelátogatókat. Ez a benyomás még árnyaltabbá válik egy kellemes hajós városnézésen, ahol idegenvezetőnk sok történetet mesél a folyók városáról.

Jegyár: 5500 Ft/fő, 3–10 éves korig: 3500 Ft/fő.

A programokra előzetes jegyvásárlás szükséges!

Jegyvásárlás: https://www.gyeregyorbe.hu, +36-30/294-9174.

KIÁLLÍTÁS

Fotográfiák és meditációk

Arany János Művelődési Ház galériája (Szárnyaskerék épülete)

„Zen – A hallgatás extázisa” és „Mélytánc” címmel nyílt két tárlat a győri Arany János Művelődési Ház galériájában (Szárnyaskerék épülete). A fényképeket és fotólenyomatokat Fülöp Péter fotográfus, költő készítette. A kiállítások megtekinthetőek mindennap 10–18 óráig.

GYEREK

Alkotósziget 2025

08. 21., csütörtök, 10.00, 10.45

Központi könyvtár klubhelyisége (Herman Ottó utca 22.)

A nyári kézműves-foglalkozáson puzzle-t lehet készíteni. A foglalkozás ingyenes, de regisztrációhoz kötött! Jelentkezni a 06-96/516-677-es telefonszámon vagy személyesen a gyermekkönyvtárban lehet.

Öttevény

CSALÁDI

Szederfesztivál

08. 23., szombat, 14.00

Focipálya

Szeretettel várnak minden érdeklődőt az első Szederfesztiválra! Egész napos családi programokkal, koncertekkel, gasztronómiai élményekkel és meglepetésekkel készülnek.

14.30 Ünnepélyes megnyitó.

15.00 Kovácsovics Fruzsina fellépése.

16.00 Hagyományőrző programok.

18.00 Sári Évi musical-előadása.

19.00 Csonka András

20.00 Happy Gang – Cory

21.00 Tűzzsonglőrök.

21.30 Retró buli.

Egész napos kísérőprogramok: népi játékok, kézműves-foglalkozások, légvárak, szimulátorkamion, gasztroplacc, termelők piaca, csillámtetkó és arcfestés.

Nyúl

