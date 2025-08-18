Összefoglaló
Mutatjuk a hétvége összes galériáját Győr-Moson-Sopronból
21 galériában mutatjuk a legjobb pillanatokat Győr-Moson-Sopronból.
Kis Grófo pörgette fel a hangulatot Győr-Moson-Sopron roma találkozóján - sok-sok fotóFotók: Kerekes István
Sör, bor és zene: elstartolt a Soproni SörnapokFotók: Divósné Varga Henrietta
Irigy Hónaljmirigy a levéli traktorfesztiválonFotók: Kerekes István
Arcus Temporum - Fesztivál, ahol a zene, az irodalom, a képzőművészet és a spiritualitás találkozikFotók: Pannonhalmi Főapátság
Új ízek a csornai termálfürdőbenFotók: Cs. Kovács Attila
Altenburg Car Meeting – megszépített autócsodák a sétálóutcábanFotók: Kerekes István
Az Ország tortái - Tizenkét ünnepi sütemény egy galériában - fotók: Cukrászat.net
Hosszú sorban pöfögtek a traktorok LevélenFotók: Kerekes István
Döbbenetes állapotba került az egykori győri lenfonó és szövőgyárFotók: Magyarország elhagyottan - BCO urbex közösségi oldala
Aperolos pizzát és pizzás fagyit kóstoltunk MagyaróváronFotók: Kerekes István
Megnyitott a szamárfarm Kapuvártól nem messzeFotók: Csapó Balázs
Győrújbarát-Koroncó, megyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzésFotók: Csapó Balázs
Újranyitott Győr legendás kocsmája, az Anna PresszóFotók: Krizsán Csaba
Erős pizzaevő versenyt rendeztek GyőrbenFotók: Csapó Balázs
Átadták és felavatták az új csornai tekecsarnokotFotók: Cs. Kovács Attila
Bulit csinált Győzike MosonudvaronFotók: Kerekes István
Ott voltunk a Pinnyédi Hídpikniken és az Első Emelet koncertjénFotók: Csapó Balázs
Soproni Sörnapok - a szombati napFotók: Rombai Péter
2025 Ország Tortája - Mutatjuk, hogyan készül a DCJ StílusgyakorlatFotók: Molcsányi Máté
Máriakálnok-Levél, megyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzésFotók: Kerekes István
Az Aranypart II strandján jártunkFotók: Molcsányi Máté
