Összefoglaló

49 perce

Mutatjuk a hétvége összes galériáját Győr-Moson-Sopronból

Címkék#galéria#összefoglaló#hétvége

21 galériában mutatjuk a legjobb pillanatokat Győr-Moson-Sopronból.

Kisalföld.hu

Kis Grófo pörgette fel a hangulatot Győr-Moson-Sopron roma találkozóján - sok-sok fotó

Fotók: Kerekes István

Sör, bor és zene: elstartolt a Soproni Sörnapok

Fotók: Divósné Varga Henrietta

Irigy Hónaljmirigy a levéli traktorfesztiválon

Fotók: Kerekes István

Arcus Temporum - Fesztivál, ahol a zene, az irodalom, a képzőművészet és a spiritualitás találkozik

Fotók: Pannonhalmi Főapátság

Új ízek a csornai termálfürdőben

Fotók: Cs. Kovács Attila

Altenburg Car Meeting – megszépített autócsodák a sétálóutcában

Fotók: Kerekes István

Az Ország tortái - Tizenkét ünnepi sütemény egy galériában - fotók: Cukrászat.net

Hosszú sorban pöfögtek a traktorok Levélen

Fotók: Kerekes István

Döbbenetes állapotba került az egykori győri lenfonó és szövőgyár

Fotók: Magyarország elhagyottan - BCO urbex közösségi oldala

Aperolos pizzát és pizzás fagyit kóstoltunk Magyaróváron

Fotók: Kerekes István

Megnyitott a szamárfarm Kapuvártól nem messze

Fotók: Csapó Balázs

Győrújbarát-Koroncó, megyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés

Fotók: Csapó Balázs

Újranyitott Győr legendás kocsmája, az Anna Presszó

Fotók: Krizsán Csaba

Erős pizzaevő versenyt rendeztek Győrben

Fotók: Csapó Balázs

Átadták és felavatták az új csornai tekecsarnokot

Fotók: Cs. Kovács Attila

Bulit csinált Győzike Mosonudvaron

Fotók: Kerekes István

Ott voltunk a Pinnyédi Hídpikniken és az Első Emelet koncertjén

Fotók: Csapó Balázs

Soproni Sörnapok - a szombati nap

Fotók: Rombai Péter

2025 Ország Tortája - Mutatjuk, hogyan készül a DCJ Stílusgyakorlat

Fotók: Molcsányi Máté

Máriakálnok-Levél, megyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés

Fotók: Kerekes István

Az Aranypart II strandján jártunk

Fotók: Molcsányi Máté

 

