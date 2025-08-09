augusztus 11., hétfő

Nagyobb lendülettel

2025.08.09. 19:37

Új helyre költözik a népszerű mosonmagyaróvári pékség

Címkék#üzlet#Nagymami Kedvence Kft#Nagymami pékség#pékség#költözés

Hamarosan új helyre költözik a népszerű mosonmagyaróvári pékség. Mint írják: az új helyen, még nagyobb lendülettel, még szélesebb termékkínálattal várják a vásárlókat. Mutatjuk, hol lesz a mosonmagyaróvári pékség új helyszíne.

Kisalföld.hu

"Új helyen, még nagyobb lendülettel még szélesebb termékkínálattal várunk majd benneteket" –írja facebook bejegyzésében a Nagymami Kedvence Kft. A mosonmagyaróvári pékség két napig zárva is tart.

mosonmagyaróvári pékség üzlet költözik vendég
Mosonmagyaróvári pékség új helyen: költözik a népszerű üzlet Mosonmagyaróváron.
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Shutterstock

Mosonmagyaróvári pékség: Mutatjuk az új helyszín

Mint a posztban írják: a Nagymami pékség Halászi úti MOL benzinkúti üzletét augusztus 11-12-én zárva tartják, mert sokkal tágasabb helyre költöznek, alig pár méterre a jelenlegi helyünktől! Augusztus 13-tól pedig már az új üzletben várják a vendégeket, a Linden Span Kft. tulajdonában lévő Chocco Sun melletti épületrészben.

Mint azt hozzátették: itt egy 130 m²-es üzlethelyiség plusz galéria , és mintegy 70 m²-es terasz áll a rendelkezésükre, hogy még több finomsággal, kényelmes környezetben szolgálhassák ki vendégeiket.

 

