Új helyre költözik a népszerű mosonmagyaróvári pékség

"Új helyen, még nagyobb lendülettel még szélesebb termékkínálattal várunk majd benneteket" –írja facebook bejegyzésében a Nagymami Kedvence Kft. A mosonmagyaróvári pékség két napig zárva is tart.

Mosonmagyaróvári pékség új helyen: költözik a népszerű üzlet Mosonmagyaróváron.

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock

Mosonmagyaróvári pékség: Mutatjuk az új helyszín

Mint a posztban írják: a Nagymami pékség Halászi úti MOL benzinkúti üzletét augusztus 11-12-én zárva tartják, mert sokkal tágasabb helyre költöznek, alig pár méterre a jelenlegi helyünktől! Augusztus 13-tól pedig már az új üzletben várják a vendégeket, a Linden Span Kft. tulajdonában lévő Chocco Sun melletti épületrészben.

Mint azt hozzátették: itt egy 130 m²-es üzlethelyiség plusz galéria , és mintegy 70 m²-es terasz áll a rendelkezésükre, hogy még több finomsággal, kényelmes környezetben szolgálhassák ki vendégeiket.