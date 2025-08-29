1 órája
Óriási slágerekkel érkezik Moriones a győrújbaráti BarátFesztre
Morionest, a győrújbaráti BarátFeszt színpadán láthatjuk augusztus 30-án. Mariones bohóc maszk mögé rejtezve kezdte el feltölteni a saját zenéit, amelyek gyorsan népszerűvé váltak.
A győrújbaráti BarátFeszt színpadán egymást váltják augusztus 30-án a neves fellépők. A pár éve üstökösként feltűnt Moriones is színpadra lép este 20 órakor. Moriones, azaz Bakos Kristóf nagyjából pár éve tűnt fel és lett egyre népszerűbb, eleinte a TikTok-on. A Z generáció előadójaként aposztrofálják gyakran.
Moriones, az ifjú titán
Egy éves szülinapos lett az EZ AZ ÁRA, 25+ millió összesített streaming adatokkal jelenleg. Felfoghatatlan ez számomra, illetve a szeretet és támogatás amit adtatok, more to come, jönnek az új cuccok, hálás vagyok. – írta közösségi oldalán az előadó.
Ki ismeri ezt a dalt?
Az énekes arról is beszámol, hogy az októberi új show előtt melyik helyszíneken találkozhatunk vele.
Bejegyzéséből kiderül, hogy
- a Strand fesztivál és az
- augusztus 28-i szegedi SZIN után
- augusztus 30-án Győrújbaráton lép színpadra.