augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

26°
+36
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A Z generáció kedvence

1 órája

Óriási slágerekkel érkezik Moriones a győrújbaráti BarátFesztre

Címkék#Bakos Kristóf#EZ AZ ÁRA#Mariones#győrújbaráti barátfeszt

Morionest, a győrújbaráti BarátFeszt színpadán láthatjuk augusztus 30-án. Mariones bohóc maszk mögé rejtezve kezdte el feltölteni a saját zenéit, amelyek gyorsan népszerűvé váltak.

Kisalföld.hu

A győrújbaráti BarátFeszt színpadán egymást váltják augusztus 30-án a neves fellépők. A pár éve üstökösként feltűnt Moriones is színpadra lép este 20 órakor. Moriones, azaz Bakos Kristóf nagyjából pár éve tűnt fel és lett egyre népszerűbb, eleinte a TikTok-on. A Z generáció előadójaként aposztrofálják gyakran.

Moriones
Moriones, bohóc maszk mögé rejtőzve 
Fotó: wikipédia.hu

Moriones, az ifjú titán

Egy éves szülinapos lett az EZ AZ ÁRA, 25+ millió összesített streaming adatokkal jelenleg. Felfoghatatlan ez számomra, illetve a szeretet és támogatás amit adtatok, more to come, jönnek az új cuccok, hálás vagyok. – írta közösségi oldalán az előadó.

Ki ismeri ezt a dalt?

Az énekes arról is beszámol, hogy az októberi új show előtt melyik helyszíneken találkozhatunk vele. 

Bejegyzéséből kiderül, hogy 

  • a Strand fesztivál és az 
  • augusztus 28-i szegedi SZIN után 
  • augusztus 30-án Győrújbaráton lép színpadra.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu