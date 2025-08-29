Óriási slágerekkel érkezik Moriones a győrújbaráti BarátFesztre

A győrújbaráti BarátFeszt színpadán egymást váltják augusztus 30-án a neves fellépők. A pár éve üstökösként feltűnt Moriones is színpadra lép este 20 órakor. Moriones, azaz Bakos Kristóf nagyjából pár éve tűnt fel és lett egyre népszerűbb, eleinte a TikTok-on. A Z generáció előadójaként aposztrofálják gyakran.

Moriones, bohóc maszk mögé rejtőzve

Fotó: wikipédia.hu

Moriones, az ifjú titán

Egy éves szülinapos lett az EZ AZ ÁRA, 25+ millió összesített streaming adatokkal jelenleg. Felfoghatatlan ez számomra, illetve a szeretet és támogatás amit adtatok, more to come, jönnek az új cuccok, hálás vagyok. – írta közösségi oldalán az előadó.

Ki ismeri ezt a dalt?

Az énekes arról is beszámol, hogy az októberi új show előtt melyik helyszíneken találkozhatunk vele.

Bejegyzéséből kiderül, hogy