Újra a szépségverseny döntőjében a fertőrákosi Hatos Kitti - fotó

Kitti 2023-ban már egyszer bekerült a Miss World Hungary legszebb 20 lánya közé, akkori nyilatkozata "természeteséggel is lehet királynőnek lenni" tette őt híressé.

A Miss Universe Hungary döntősei (Hatos Kitti jobbról a negyedik) Fotó: Miss Universe Hungary

Miss Universe Hungary

Ugyanebben az évben megnyerte a Miss Charity alversenyt is, amely különösen értékes szerepvállalásáról szólt: soproni Családok Átmeneti Otthonába szervezett jótékonysági programot, ajándékokat vitt a gyerekeknek, és önzetlenül osztotta meg ezt közösségi felületein. Ez a díj nemcsak szimbolikus elismerés: a versenyzők egymás között választották meg azt, aki a leginkább példaértékű társadalmi projektet mutatott be.

Kitti most újra bizonyíthat, hiszen idén bekerült a Miss Universe Hungary 12 legszebb lánya közé, így a szeptember 13-ai döntőben ő is ringbe szállhat a koronáért.