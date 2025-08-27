augusztus 27., szerda

Tehetséges fiatal

1 órája

Újra a szépségverseny döntőjében a fertőrákosi Hatos Kitti - fotó

Fertőrákos kis közösségében újra nagy öröm és izgalom övezi Hatos Kitti nevét: a tehetséges helyi lány, akit már korábban is láthattunk szépségversenyen, most ismét bizonyíthat, hiszen bekerült a Miss Universe Hungary döntőjébe.

Kisalföld.hu

Kitti 2023-ban már egyszer bekerült a Miss World Hungary legszebb 20 lánya közé, akkori nyilatkozata "természeteséggel is lehet királynőnek lenni" tette őt híressé. 

miss
A Miss Universe Hungary döntősei (Hatos Kitti jobbról a negyedik) Fotó: Miss Universe Hungary

Miss Universe Hungary

Ugyanebben az évben megnyerte a Miss Charity alversenyt is, amely különösen értékes szerepvállalásáról szólt: soproni Családok Átmeneti Otthonába szervezett jótékonysági programot, ajándékokat vitt a gyerekeknek, és önzetlenül osztotta meg ezt közösségi felületein. Ez a díj nemcsak szimbolikus elismerés: a versenyzők egymás között választották meg azt, aki a leginkább példaértékű társadalmi projektet mutatott be. 

Kitti most újra bizonyíthat, hiszen idén bekerült a Miss Universe Hungary 12 legszebb lánya közé, így a szeptember 13-ai döntőben ő is ringbe szállhat a koronáért.

 

