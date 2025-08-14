augusztus 14., csütörtök

Játékos mozgás kicsiknek

5 órája

Minibalett kurzus indul Mosonmagyaróváron a Győri Balettel

Győr után Mosonmagyaróvárt is meghódítja a Győri Balett nagysikerű minibalett kurzusa.

Fotó: Csapó Balázs

Várják a 5–8 éves lányokat és fiúkat első balettélményükre, ahol a Győri Balett szárnyai alatt ismerkedhetnek meg a mozgás, a zene és az önkifejezés csodálatos világával! A kurzus szeptembertől májusig tart, összesen 30 alkalommal tartanak órákat, a Fehér Ló Közösségi Házban Mosonmagyaróváron Csütörtökönként 16:00–16:50 és 17:00–17:50 között mozoghatnak és tanulhatnak a kicsik. A foglalkozásokat Szalai Judit, a Győri Balett magántáncosa tartja játékos formában.

 

