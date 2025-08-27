A szomszédban járt a kétszeres Forma–1-es világbajnok - fotó

Mika Häkkinent látták a napokban Dunaszerdahelyen –írja a paraméter. A kétszeres Forma–1-es világbajnokról fotó is készült, amit itt tekinthetnek meg.

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock

Mika Häkkinen: vezetés és a pizza

Ahogy cikkükben olvasható: a Forma–1-es futamokat rendszeresen fotózó dunaszerdahelyi sportfotóstól, Ollé Ivántól megtudták, hogy Mika Häkkinen hétfőn a diósförgepatonyi (Dunaszerdahelyi járás) Slovakia Ringen járt, utána pedig megállt egy pizzára a városban.

