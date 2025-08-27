augusztus 27., szerda

A szomszédban járt a kétszeres Forma–1-es világbajnok - fotó

Címkék#dunaszerdahely#Mika Hakkinen#Forma 1

A korábbi finn autóversenyzőt, Mika Häkkinent látták a napokban Dunaszerdahelyen –írja a paraméter. A kétszeres Forma–1-es világbajnok, Mika Häkkinen a Slovakia Ringen is járt.

Kisalföld.hu

Mika Häkkinent látták a napokban Dunaszerdahelyen –írja a paraméter. A kétszeres Forma–1-es világbajnokról fotó is készült, amit itt tekinthetnek meg.

Mika Häkkinen dunaszerdahely slovaki ring pizza
Mika Häkkinen hétfőn a Slovakia Ringen járt, utána pedig megállt egy pizzára a városban.
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Shutterstock

Mika Häkkinen: vezetés és a pizza

Ahogy cikkükben olvasható: a Forma–1-es futamokat rendszeresen fotózó dunaszerdahelyi sportfotóstól, Ollé Ivántól megtudták, hogy Mika Häkkinen hétfőn a diósförgepatonyi (Dunaszerdahelyi járás) Slovakia Ringen járt, utána pedig megállt egy pizzára a városban.

További információk a paraméter oldalán.

 

