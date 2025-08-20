Kvíz
Mennyire ismeri Győr ikonikus épületeit? Tesztelje tudását cikkünkben
Kvízünkből kiderítheti, hogy felismeri egy-egy részlet alapján, hogy a város mely híres intézményéről készült a fotó.
A győri látnivalók szép hosszú listát tesznek ki. A megyeszékhely elsősorban Barokk belvárosáról, híres, de vannak más szintén említésre méltó épületek.
Ön felismeri melyik ismert győri épület részlete látható a fotókon?
1.
Melyik ismert győri épület részlete látható a fotókon?
2.
Melyik ismert győri épület részlete látható a fotókon?
3.
Melyik ismert győri épület részlete látható a fotókon?
4.
Melyik ismert győri épület részlete látható a fotókon?
5.
Melyik ismert győri épület részlete látható a fotókon?
6.
Melyik ismert győri épület részlete látható a fotókon?
7.
Melyik ismert győri épület részlete látható a fotókon?
